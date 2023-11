DER abre licitação para retomar radares na SP-304 em Americana e Santa Bárbara

Trecho da Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304) em Santa Bárbara d’Oeste - Foto: Arquivo/Liberal

O DER (Departamento de Estradas de Rodagem) abriu licitação, no último sábado (25), para instalar radares em 11 pontos da Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304), no trecho entre Americana e Santa Bárbara d’Oeste.

A expectativa é de que os equipamentos entrem em funcionamento no primeiro semestre do ano que vem. Além da SP-304, o departamento também instalará radares em outras sete vias da RPT (Região do Polo Têxtil).

Os radares na Luiz de Queiroz foram desinstalados em novembro de 2020 após o fim do contrato com a empresa que operava o serviço. Desde então, a fiscalização de velocidade tem sido feita apenas por radares portáteis operados pela Polícia Militar Rodoviária.

Embora o controle de excesso de velocidade tenha diminuído e o número de multas tenha caído mais da metade nos três anos sem radar, a quantidade de acidentes com morte no trecho se mantém estável.

Essa será a segunda tentativa do departamento de fazer a licitação, já que o primeiro procedimento, aberto em 2021, foi alvo de questionamentos junto ao TCE-SP (Tribunal de Contas do Estado de São Paulo) e ficou prejudicado.

Via muito utilizada para o deslocamento entre bairros em Americana e Santa Bárbara e local frequente de acidentes, a SP-304 é a que terá a fiscalização mais reforçada entre as rodovias da RPT.

No sentido da Rodovia Anhanguera (SP-330), serão cinco pontos, sendo dois em Santa Bárbara d’Oeste (quilômetros 133 e 143) e três em Americana (121, 128 e 131).

Já no sentido Piracicaba, serão seis: três em Americana (126, 127 e 131) e três no trecho barbarense (134, 137 e 143). A fiscalização eletrônica ainda será instalada no trecho da SP em Piracicaba.

Outras rodovias

Na região, o DER prevê radares em outras vias com tráfego menos intenso. Serão quatro pontos na Rodovia Comendador Américo Emílio Romi (SP-306), que liga Capivari a Santa Bárbara; um ponto na Rodovia Luiz Ometto (SP-306), entre Santa Bárbara e Iracemápolis; e dois radares em ambos os sentidos da Rodovia Margarida da Graça Martins (SP-135), em Santa Bárbara.

O edital também prevê radares nas rodovias Arnaldo Júlio Mauerberg e Astrônomo Jean Nicolini, que ligam Americana a Nova Odessa. Em Sumaré, estão previstas fiscalizações eletrônicas nas rodovias Adauto Campo Dall’Orto e Virgínia Viel Campo Dall’Orto.

No total, de acordo com o departamento, serão investidos R$ 196,8 milhões na contratação dos serviços de instalação em 649 pontos de trechos críticos das rodovias do Estado de São Paulo.

“Os novos equipamentos serão mais modernos e eficientes. Além de fiscalizar a velocidade, ampliando a segurança nas rodovias, os futuros radares farão leitura automática de placas e terão, ainda, a função de contagem de veículos, com capacidade de transmissão das informações em tempo real para o DER”, destacou o departamento.