Deputados federais tomam posse com 52,9 mil votos de Americana

Americana deu, nas eleições do ano passado, 52.941 votos aos 70 deputados federais de São Paulo que assumiram seus mandatos nesta quarta. Porém, pela primeira vez desde janeiro de 2007, a cidade não tem nenhum representante na câmara.

Até então, o município estava representado por Vanderlei Macris (PSDB), derrotado na disputa pela reeleição em 2022. Ele exercia o cargo de deputado federal desde fevereiro de 2007.

Antes dele, Americana tinha, nessa função, o atual prefeito Chico Sardelli (PV). Ele atuou na Câmara dos Deputados em duas legislaturas, ambas como suplente. Na primeira, ocupou uma cadeira entre 2000 e 2003.

Na segunda, ficou no cargo entre setembro de 2005 e março de 2006 e, depois, de 3 de janeiro de 2007 até o fim do mandato, encerrado naquele mesmo mês.

Agora, como prefeito, Chico terá de lidar com a falta de representatividade do município na câmara. “Tenho trabalhado para diminuir a distância entre Americana e Brasília, para buscar recursos e abrir um novo caminho de diálogo com deputados federais e o governo federal”, disse.

Ele afirmou que já tem feito contato com deputados de outras cidades e citou como exemplo Alencar Santana (PT), com quem esteve pessoalmente nas últimas semanas. Segundo Chico, o parlamentar petista colocou seu gabinete à disposição de Americana.

A falta de representatividade não afeta só Americana, mas, sim, toda a RPT (Região do Polo Têxtil), que não elegeu nenhum deputado federal no ano passado.

Porém, Denis Andia, ex-prefeito de Santa Bárbara e segundo suplente do MDB, acredita que ainda pode chegar à câmara nesta legislatura, principalmente em 2024, devido à possibilidade de deputados se licenciarem para a disputa das eleições municipais.

“Antes disso, a composição dos novos governos estadual e federal pode trazer alguma nomeação que permita abrir vagas para a suplência”, comentou.

ELEITOS. Dos que se elegeram, a mais votada em Americana foi Carla Zambelli (PL), seguida dos companheiros de partido Ricardo Salles e Eduardo Bolsonaro.

Na comparação entre partidos, os deputados eleitos pelo PL, inclusive, foram os que mais concentraram votos na cidade, com um total de 27.619. O PSOL aparece em segundo lugar, com 5.915.

Os 70 eleitos tomaram posse nesta quarta, mas uma parte vai se licenciar para assumir cargos no Poder Executivo, como Guilherme Derrite (PL), que teve 1.517 votos em Americana. Ele comanda a Secretaria da Segurança Pública do Estado de SP.