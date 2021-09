Deputado Tenente Coimbra mobiliza atos de apoio ao Bolsonaro no dia 7 de setembro

Deputado esteve na sede do Grupo Liberal na manhã desta quarta-feira - Foto: Marcelo Rocha - O Liberal.JPG

O deputado estadual Tenente Coimbra (PSL) visitou Americana e também esteve na sede do Grupo Liberal na manhã desta quarta-feira (1). Durante a visita, ao lado do ex-vereador de Americana, Luiz Antonio Crivelari (PSL), o parlamentar mobilizou a população americanense a participar dos atos de apoio ao presidente Jair Bolsonaro (sem partido) no dia 7 de setembro, feriado em que se celebra a Independência do Brasil.

A manifestação em prol do presidente acontece na Avenida Paulista e deve reunir, de acordo com o deputado estadual, mais de 2 milhões de pessoas. “Tem muitos ônibus saindo das cidades, organizado por vereadores, que seguem até São Paulo. Só na baixada santista, vamos sair em oito ônibus. Será um grande marco para a população paulista e de todo o estado”, disse o tenente Coimbra.

Apesar da grande manifestação em São Paulo, o parlamentar explicou que muitas pessoas não conseguem se locomover até a capital e, por isso, atos menores serão organizados nos municípios, no mesmo dia, como em Americana. O advogado Wagner Di Angelo Baroni está organizando e mobilizando a população para uma carreata que acontece a partir das 9h.

O percurso montado começa com concentração no Jardim Botânico “Prefeito Carroll Meneghel”, no Parque Residencial Nardini e segue pela Avenida Brasil. O objetivo da carreata é manifestar a favor do voto impresso e auditável com contagem pública, além de saneamento das instituições do STF (Supremo Tribunal Federal), STE (Supremo Tribunal Eleitoral) e Congresso.

“Se vendeu uma falsa narrativa que o voto impresso seria um retrocesso, quando onde muito pelo contrário seria uma segurança para todos os partidos e principalmente os eleitores de terem a segurança no sistema eleitoral brasileiro. Em total e absoluto apoio ao presidente Bolsonaro lutamos por nossa liberdade e pela democracia para não permitir que nosso Brasil vire uma república comunista, como é o interesse de muitos”, explicou o advogado. Ele informou que não tem uma previsão de público, já que ainda está divulgando a manifestação.