Deputado confirma emenda de R$ 400 mil para custeio da saúde em Americana

O deputado federal Miguel Lombardi (PL) confirmou nesta terça-feira (30) a destinação de uma emenda de R$ 400 mil para custeio da saúde em Americana. A informação foi revelada pelo político ao prefeito Chico Sardelli (PV) durante reunião no gabinete.

Chico e Lombardi durante reunião nesta terça-feira – Foto: Beatriz Costa / Prefeitura de Americana

De acordo com a prefeitura, ainda não há uma data para liberação do recurso. Em comunicado enviado à imprensa, o prefeito agradeceu o comprometimento do parlamentar com o município.

“Conheço o deputado Miguel Lombardi de longa data e sabemos que Americana pode contar com seu empenho. Recebemos com alegria a notícia desta emenda para a Saúde, que será muito bem-vinda e bem empregada”, comentou Chico.

Lombardi disse que, em seu mandato, tem priorizado a obtenção de recursos federais para melhorias nas áreas de saúde e de infraestrutura dos municípios.

“Sempre peço emendas para a saúde porque sei da demanda dos municípios. O que vier eu vou compartilhar porque tenho um compromisso com a cidade e com vocês”, garantiu.