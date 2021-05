Deputado Alex de Madureira anuncia R$ 300 mil para cirurgias de catarata

O deputado estadual Alex de Madureira (PSD) esteve nesta quinta-feira na sessão ordinária da Câmara Municipal de Americana e anunciou o envio de R$ 300 mil para realização de cirurgias de catarata na cidade. A verba foi pleiteada pelo líder de governo no Legislativo, o vereador Thiago Brochi (PSDB).

Deputado anunciou a verba durante sessão da câmara nesta quinta – Foto: Ernesto Rodrigues / O Liberal

Reportagem divulgada pelo LIBERAL no dia 22 de abril revela que até aquela data 1.757 pessoas aguardavam pela cirurgia. O procedimento trata-se de uma cirurgia eletiva, modalidade que está suspensa em função da pandemia do novo coronavírus (Covid-19).

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

A Secretaria de Saúde informou, na época, que os prestadores contratados para o serviço estão preparados para começar a operar assim que houver melhores condições. “Ainda não há previsão quanto ao início, uma vez que a Secretaria de Saúde aguarda as condições sanitárias adequadas para realizar o procedimento”.

O LIBERAL no seu e-mail: se inscreva na nossa newsletter

Brochi disse que a previsão é de que a verba intermediada pelo deputado junto ao Governo do Estado chegue a Americana no início no segundo semestre. O recurso, de acordo com o parlamentar, permitirá a realização de ao menos 300 cirurgias de catarata.