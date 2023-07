Depois de três meses, radares de Americana permanecem desativados

Com velocidade máxima de 50 km/h os novos radares começaram a operar no dia 2 de março - Foto: Junior Guarnieri / Liberal

A Prefeitura de Americana ainda não sabe quando serão reativados os 13 radares que tiveram o funcionamento suspenso por ordem do prefeito Chico Sardelli (PV) em abril deste ano. Após três meses, a administração afirma ter concluído o estudo sobre os equipamentos, mas não a análise.

“A Unidade de Transportes e Sistema Viário informou que o estudo já foi finalizado e está sendo analisado pela equipe de engenharia para posterior divulgação da conclusão” afirmou, em nota, a assessoria.

O estudo foi anunciado depois que a cidade bateu um recorde histórico de multas aplicadas. Entre a liberação dos equipamentos pelo Inmetro e a suspensão determinada pelo prefeito, 7.085 multas foram aplicadas. As autuações, contudo, foram canceladas. O ponto da cidade com maior número de infrações no período foi a Avenida Nicolau João Abdalla, com mais de 5,6 mil registros.

Com velocidade máxima de 50 km/h os novos radares começaram a operar no dia 2 de março. Além da Nicolau João Abdalla, receberam pontos de fiscalização eletrônica a Avenida Brasil, Rua Maranhão, Av. Abdo Najar, Av. Raphael Vitta, Av. Unitika, Av. Padre Osvaldo Vieira de Andrade e Estrada Ivo Macris.

Os equipamentos pertencem à empresa Mobit – Mobilidade, Iluminação e Tecnologia, empresa contratada pela prefeitura para o fornecimento dos radares, gestão e automação do serviço de fiscalização.