Um comerciante de 45 conseguiu recuperar seu saxofone com a ajuda dos policiais civis da DIG (Delegacia de Investigações Gerais), no Chácaras Letônia, em Americana, na manhã desta quinta-feira (21).

Instrumento foi furtado da loja da vítima no Centro de Americana – Foto: Polícia Civil/Divulgação

O instrumento avaliado em R$ 9 mil foi furtado da loja da vítima, no Centro de Americana, há mais de dois anos.

Uma motorista de aplicativo de 49 anos, que transportava o objeto, foi presa e vai responder por receptação.

Na época da ação criminosa, foram levados cerca de 50 instrumentos avaliados em R$ 150 mil, segundo a Polícia Civil.

Meses depois, a DIG localizou quatro saxofones, no Chácaras Machadinho. Um casal foi localizado pelos agentes após tentar vender os instrumentos muito abaixo do preço de mercado na internet.

A investigação continuou e mais um saxofone foi localizado com a motorista. Os agentes entraram em contato com o comerciante, que ainda tinha a foto do número de série do instrumento, e confirmou que era o mesmo.

Apresentada à delegacia especializada, a suspeita foi autuada em flagrante sob acusação de receptação, mas acabou solta após o pagamento de fiança. O instrumento foi devolvido ao proprietário.