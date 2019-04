Depoimentos da CEI do DAE são marcados para o dia 3

Foto: Divulgação

A CEI (Comissão Especial de Inquérito) do DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Americana marcou para o dia 3 de maio os depoimentos de nove funcionários da autarquia. De acordo com o presidente da CEI, Rafael Macris (PSDB), as convocações já foram protocoladas ontem. A intenção é ouvir todos eles das 9 às 15h30.

A CEI pretende escutar desde funcionários do almoxarifado até o diretor geral da autarquia, Carlos Zappia. O objetivo desta comissão é apurar a falta d’água constante, a qualidade do recurso hídrico, suposto mau uso dos recursos públicos e gastos com publicidade, entre outras questões.

Segundo Rafael, na reunião de ontem os membros da CEI também decidiram pedir documentos à autarquia, como cópias de contratos. De acordo com o presidente da comissão, talvez haja necessidade de ir até o DAE para analisar algumas situações pessoalmente. A lista dos questionamentos a serem feitos ainda será elaborada, segundo o vereador.