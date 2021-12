Dependendo de recursos, obra para conter enchente custará R$ 25 milhões

A obra para conter as enchentes, que têm afetado principalmente a região das avenidas da Saúde e Antonio Pinto Duarte, em Americana, custaria R$ 25 milhões aos cofres públicos. O projeto, no entanto, depende de recursos financeiros para sair do papel.

Prefeitura ainda busca por recursos para financiar a realização do trabalhos no córrego – Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

O prefeito Chico Sardelli (PV) disse ao LIBERAL que tem buscado recursos para financiar as obras. “Parte [da obra] já foi feita e precisamos retomar. É um importante trabalho de infraestrutura e que custa muito dinheiro. Então, primeiro precisamos ter um respaldo e estamos trabalhando nesse sentido”, comentou. O prefeito, entretanto, não adiantou uma data para que a obra aconteça.

A Prefeitura de Americana informou que já foi realizado um projeto de drenagem da bacia do córrego São Manoel e foi solicitado a inclusão de um dispositivo para contenção de enchentes. Para dar sequência na obra, a prefeitura calcula R$ 25 milhões. O projeto inclui a revitalização da avenida da Saúde, obras do DAE (Departamento de Água e Esgoto) e drenagem.

Atualmente, equipes da administração estão realizando limpeza das ruas com retirada de materiais depositados no córrego.

O problema de enchentes na região do córrego é antigo, de acordo com os moradores de uma casa na Rua Santo Onófre.

Guarda-roupa de Leonilda fica danificado após enchente invadir casa – Foto: Claudeci Junior/O Liberal

O casal Leonilda Leite e José Antonio Leite estava viajando na última sexta-feira, quando foi avisado por uma vizinha que a casa estava inundada. “Perdemos colchão, cômoda e a água estufou o nosso guarda-roupa. Não sei se vão resolver alguma coisa, faz 55 anos que moro aqui, é sempre este mesmo problema e nunca resolvem nada”, comentou José.

Na sexta-feira, o município registrou 46 mm de chuva acumulada e, na segunda-feira, da mesma semana, foram registrados 21 mm de chuva.

A dona de uma loja de roupas há 20 anos na Avenida da Saúde, Cleide Araújo, relatou que a força da enchente levou o para-choque do carro de uma cliente. “A água trouxe colchão e galhos de árvores. Esta avenida precisa de atenção especial e não vemos ninguém fazendo nada”, finalizou.