Dengue muda rotina de moradores no Jardim América 2

Bairro com maior número de casos de dengue em Americana, o Jardim América 2 está mudando a rotina na tentativa de se proteger contra a doença. Dos 700 casos confirmados na cidade, 60 foram registrados na área.

Foto: Marcelo Rocha - O Liberal.JPG

Na casa do jardineiro Osvaldo Eugenio de Oliveira, de 54 anos, foram três pessoas contaminadas. Além dele, a esposa e o filho de 13 anos ficaram doentes. Esta foi a segunda vez que ele contraiu dengue, e sentiu que a doença foi mais intensa. Por conta disso, o repelente tornou-se regra.

“Ficamos quinze dias de cama. Nunca deixamos (água acumulada) por causa dessa outra vez que já pegamos dengue, mas agora estou sempre usando repelente na perna, nos braços”, contou.

Quem também está apelando para o repelente é a dona de casa Carla Sena, de 36 anos. A preocupação é com o filho Felipe, de apenas 8 meses. “Fui no pediatra perguntar, não é qualquer um que pode passar”.

A dona de casa Maria Regina de Lima, de 47 anos, estava lavando a calçada com água da mangueira na tarde desta quarta-feira. Ao menos por enquanto, a caixa d’água que ela usava como depósito do recurso hídrico está encostada para evitar que se torne um criadouro. “Os vasinhos coloquei areia depois que o rapaz da prefeitura veio aqui e mandou colocar”, explicou.

A química Gisele Ribeiro Dias Veiga, de 24 anos, viu o marido, a mãe e o irmão contraírem dengue. “Passou uma moça da saúde e deu várias dicas. Disse para jogar sal grosso e cândida nos ralos e atrás da geladeira. Fiz isso, mas não tinha água, não sei onde ele pegou. O bairro só é visto quando tem Festa do Peão, aí roçam tudo”.

A dona de casa Clarice Francisca Tristante, de 59 anos, reclamou que mesmo fazendo sua parte, ainda vê possíveis criadouros na via pública. “Quando descongela a geladeira já esvazio a caixa do depósito atrás, água do cachorro troco todo o dia, tem que se policiar. Mas também tem muito lixo nas calçadas”.

Andando pelo bairro, a reportagem do LIBERAL flagrou recipientes abandonados que podem acumular água. A situação foi vista nas ruas José Cordenonsi e Luiz Fornaziero. A Prefeitura de Americana lembrou que descarte irregular é crime ambiental passível de multa. Denúncias podem ser feitas por meio telefone 3475-9024.

BALANÇO. Na RPT (Região do Polo Têxtil), foram confirmados 1.209 casos de dengue. A maior parte deles registrado em Americana, que soma 700 pessoas infectadas. Na sequência, Sumaré (264), Santa Bárbara d’Oeste (114), Hortolândia (81) e Nova Odessa (50). Americana investiga se a morte de um aposentado de 69 anos que morava no São Domingos foi provocada por dengue. O município tem ainda duas suspeitas de febre chikungunya.

COMO PREVENIR