Dengue em Americana tem menor número de casos em abril desde 2018

Doença tem sido mais branda na cidade em 2023 do que no ano passado

A cidade de Americana registrou 82 casos de dengue em abril. É o menor número da doença, nos últimos seis anos, considerando o mesmo mês. No ano passado, também em abril, foram 1.627 infecções pelo vírus, que é transmitido pela picada do mosquito Aedes aegypti.

Quando analisado o primeiro quadrimestre, observa-se que a quantidade de casos de dengue caiu consideravelmente na comparação com o mesmo período do ano passado. O número passou de 2.410 para 185 entre janeiro e abril. O que não significa, porém, que a situação está sob controle.

Trabalho de combate à dengue envolve nebulização – Foto: Marília Pierre / Prefeitura de Americana

Em reportagem recente divulgada pelo LIBERAL, o Programa Municipal de Controle da Dengue em Americana afirmou que nenhum município está livre de ser surpreendido por algum surto da doença tendo em vista que há muito tempo não tem ocorrido a interrupção dos casos positivos.

Entre os fatores que podem explicar o número baixo de casos, em 2023, estão a circulação de um mesmo sorotipo, que já infectou um grande número de pessoas em anos anteriores; e condições climáticas, como o excesso de chuvas durante os meses de janeiro e fevereiro, o que reduz a reprodução do mosquito Aedes aegypti.

Apesar da aparente situação de controle da doença, o Programa Municipal de Controle da Dengue alerta para que, em nenhum momento, a população baixe a guarda em relação à prevenção. “Salientando que os trabalhos de controle continuam sendo realizados pelos agentes de controle de vetor”.

Neste ano, os 185 casos de dengue foram registrados em 61 bairros de Americana, sendo que o maior número de infectados reside no São Manoel (12), seguido pelo Jaguari (11), Cidade Jardim (10), Morada do Sol (9), Nova Carioba (8) e Terramérica (7).

SOBRE A DOENÇA

A dengue é transmitida pela picada da fêmea do mosquito Aedes aegypti infectado. Todas as faixas etárias são igualmente suscetíveis à doença, porém as pessoas mais velhas e aquelas que possuem doenças crônicas como diabetes e hipertensão arterial, têm maior risco de evoluir para casos graves e outras complicações que podem levar à morte.

Os principais sintomas são febre alta (acima de 38°C), dor no corpo e articulações, dor atrás dos olhos, mal estar, falta de apetite, dor de cabeça e manchas vermelhas no corpo. Para evitar a proliferação do mosquito, é recomendável não deixar água parada como caixas d’água e piscinas abertas, até pequenos objetos como tampas de garrafa e vasos de planta.