Dengue em Americana: número de mortes em 2022 é o maior já registrado

Americana confirmou a quinta morte pela dengue em 2022 e fez com que se tornasse ano com maior número de óbitos já registrados; surto já provocou 1,8 mil infecções na cidade

Prefeitura promove nebulização contra dengue em Americana em meio a surto - Foto: Marília Pierre/Prefeitura de Americana

O número de mortes causadas pela dengue em Americana, em 2022, é o maior já registrado na cidade desde quando a doença começou a circular no município, há 30 anos. A informação foi confirmada pela prefeitura na manhã desta terça-feira (3) após questionamento do LIBERAL.

Nesta segunda-feira (2), o município informou a quinta morte pela doença, causada pelo mosquito Aedes aegypti, e fez 2022 ultrapassar 2019, ano do último surto, quando quatro pessoas foram vítimas.

Veja quem foram as vítimas em 2022

1) Homem, de 60 anos, morador do Centro, que faleceu em 4 de março. Laudo apontou sorotipo 1

2) Mulher, de 82 anos, moradora do Nova Americana, que faleceu em 13 de março. Laudo apontou sorotipo 1

3) Homem, de 63 anos, morador do Jardim Nossa Senhora do Carmo, que faleceu em 31 de março. Laudo apontou sorotipo 1

4) Mulher, de 43 anos, moradora do Zanaga, que faleceu em 29 de março. Não há informação sobre o sorotipo

5) Mulher, de 68 anos, moradora do Santa Inês, que faleceu em 12 de abril. Laudo apontou sorotipo 1

Até esta segunda-feira, Americana tinha 1,8 mil casos positivos da doença, número menor do que no surto de 2019 (4,5 mil casos) e do que as piores epidemias, em 2014 (9 mil casos) e 2015 (7,3 mil casos).

Dados obtidos pelo LIBERAL mostram que Americana só passou de mil diagnósticos positivos de dengue em cinco anos desde 2002, conforme mostra o gráfico abaixo.

A dengue no município, neste ano, repete um cenário que tem sido observado em boa parte do País. Dados do Ministério da Saúde apontam que o número de casos confirmados entre janeiro e abril de 2022 já é praticamente o mesmo do que foi registrado em todo o ano de 2021.

Nesta segunda, o País contabilizava 542.038 infecções. No ano passado inteiro, foram 544 mil. Goiânia (GO), Brasília (DF), Palmas (TO), São José do Rio Preto (SP) e Votuporanga (SP) apresentam os maiores índices.

Em Americana, uma das explicações para o aumento dos casos seria a pandemia da Covid-19, cujas restrições teriam ajudado a reduzir as contaminações nos anos anteriores.

A diminuição também poderia ser atribuída à circulação de um único sorotipo para o qual grande parte da população já teria adquirido imunidade.

Outro fator seria a redução das estruturas de combate ao mosquito, um possível reflexo das restrições da pandemia, bem como o relaxamento nas medidas preventivas por parte da própria população.

Conforme o LIBERAL tem mostrado, o aumento dos casos de dengue tem elevado a demanda por atendimentos nos prontos-socorros e pressionado os hospitais do município. Relatos de filas e demoras para consultas têm sido comuns tanto na rede pública quanto na rede particular.

Além dos atendimentos, a busca por testes também disparou nos laboratórios da cidade. Estabelecimentos chegam a relatar aumento de até 180% na demanda e taxas de resultados positivos que chegam a 80% das amostras coletadas.

Para conter a proliferação do Aedes aegypti, a prefeitura contratou uma empresa para visitar imóveis em busca de criadouros e tem promovido nebulizações nos bairros mais afetados, como o Zanaga.

Nesta terça-feira, teve início uma ação da Uvisa (Unidade de Vigilância em Saúde) em parceria com a CPFL, concessionária responsável pela distribuição de energia elétrica.

Leituristas da companhia foram capacitados para, durante a leitura dos relógios de força, observarem a existência de possíveis criadouros do Aedes. Em caso de riscos, a informação será repassada ao programa municipal de combate à dengue.

Sintomas da dengue

Os sintomas incluem febre, prostração geral, falta de apetite, dores musculares e articulares, dor no fundo dos olhos, cansaço, fadiga, enjoo, vômito, diarreia, entre outros.

Combate ao mosquito

O Aedes aegypti é um mosquito doméstico. Ele vive dentro de casa e perto dos seres humanos. Com hábitos diurnos, o mosquito (apenas a fêmea) se alimenta basicamente de sangue humano, principalmente ao amanhecer e ao entardecer, para se reproduzir. A reprodução acontece em água parada, limpa ou suja, a partir da postura de ovos pelas fêmeas. Os ovos são colocados em água e distribuídos por diversos criadouros.

Algumas medidas ajudam a evitar a proliferação do mosquito:

Tampe os tonéis e caixa d’água

Mantenha as calhas sempre limpas

Deixe garrafas sempre viradas com a boca para baixo

Mantenha lixeiras bem tampadas.

Deixe ralos limpos e com aplicação de tela

Limpe semanalmente ou preencha pratos de vasos de plantas com areia

Limpe com escova ou bucha os potes de água para animais

Retire água acumulada na área de serviço, atrás da máquina de lavar roupa

Fonte: Ministério da Saúde