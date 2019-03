Dengue dispara com 88 casos neste ano em Americana

A cidade de Americana confirmou 88 casos de dengue em 2019, número quase seis vezes maior que o registrado em todo ano passado (15). A prefeitura atribui a alta ao tipo 2 da doença, que voltou a circular na região depois de dez anos. Esta versão é considerada por estudos a mais grave das quatro variações. Não há registro de mortes causadas pela enfermidade.

Para evitar sobrecarga no HM (Hospital Municipal), todas as UBSs (Unidades Básicas de Saúde) da cidade passaram a atender casos suspeitos, inclusive com realização de exames para o diagnóstico.

Das 88 infecções confirmadas, 82 (93%) foram contraídas em Americana. Segundo a prefeitura, até ontem foram notificados 323 casos suspeitos. Foram descartados 125 e os exames de 110 ainda não estão prontos. Em todo ano passado, foram 128 notificações de casos suspeitos. Entre os confirmados, três são do tipo 2.

Só que o isolamento viral (a análise de qual tipo de vírus infectou a pessoa) é feito por amostragem, e não em todos os pacientes. Como o subtipo 2 não circulava há pelo menos 10 anos na região, as pessoas estão mais suscetíveis a ele. Por isso, a prefeitura presume que a maioria dos enfermos foi infectada justamente pelo subtipo mais grave.

Segundo a Secretaria de Saúde, existe um risco maior de evolução para casos graves. É que pessoas infectadas por tipos diferentes da dengue em um período entre 6 meses e 3 anos têm tendência a manifestações mais severas da doença.

O número de casos disparou também em todo Estado, assim como o de mortes. Neste ano, ao menos 29 pessoas já morreram após contrair a doença, segundo a Secretaria Estadual de Saúde. Em todo ano passado, foram dez. A quantidade de casos confirmados foi de 36.791, mais que o dobro do registrado em todo ano passado (15.050).

Segundo a prefeitura, a situação também tem piorado por causa das altas temperaturas e do período chuvoso, combinação que favorece a proliferação do Aedes aegypti, transmissor da dengue.

Os principais sintomas da dengue são febre alta e repentina, dores pelo corpo, geralmente nos músculos e articulações, no fundo dos olhos, falta de apetite, dor de cabeça e, em alguns casos, manchas vermelhas pelo corpo, náusea, vômito e diarreia.

Quem sentir alguns desses sintomas deve procurar uma UBS. Se a enfermeira constatar febre e pelo menos mais dois desses sintomas, a pessoa deve solicitar então um hemograma.