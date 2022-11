Demora por cirurgia eletiva é a principal reclamação no Conselho de Saúde de Americana

O Comsaúde (Conselho Municipal de Saúde) de Americana recebe pelo menos uma reclamação por dia sobre o sistema de saúde da cidade. Segundo o presidente do órgão, Francisco Lembo, a maioria das queixas é de demora na realização de cirurgias eletivas de baixa complexidade, que no caso compete ao município, e as de média e alta complexidade, de competência do governo estadual via Cross (Central de Regulação de Ofertas de Serviços de Saúde).

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

“O município está fazendo as cirurgias eletivas, mas ainda estamos engatinhando”, afirmou em entrevista, nesta semana, no programa Liberal no Ar, da Rádio Clube (AM 580).

Em nota, a Secretaria de Saúde do município informou que as cirurgias eletivas estavam represadas há mais de cinco anos e foram retomadas em julho, quando 661 pacientes aguardavam na fila. Segundo a pasta, atualmente, há 525 procedimentos aguardando agendamento. “Entre os dias 27 de setembro e 8 de novembro, foram realizadas 82 cirurgias”. A Saúde ressaltou ainda que o Hospital Municipal está trabalhando para realizar, em breve, até 100 cirurgias por mês.

A diretora do DRS (Departamento Regional de Saúde) de Campinas, Fernanda Penatti Vasconcelos, afirmou que os mutirões iniciados em junho reduziram em mais de 75% a fila inicial, que tinha 71.456 pacientes aguardando por algum tipo de procedimento. “Ainda temos um desafio a cumprir, mas diante das políticas públicas urgentes acreditamos que até o final do ano vamos conseguir atender toda nossa região”, declarou ao LIBERAL. O DRS engloba os municípios de Americana, Santa Bárbara d’Oeste, Nova Odessa, Sumaré e Hortolândia.