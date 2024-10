Demolição de quiosque interdita parte da Avenida Bandeirantes, em Americana

Estabelecimento fica às margens do Ribeirão Quilombo, em frente ao Condomínio Residencial Guaicurus - Foto: Gabriel Pitor_Liberal

A demolição de um quiosque em frente ao Condomínio Residencial Guaicurus, no Loteamento Industrial Machadinho, em Americana, interditou parte da Avenida Bandeirantes no início da tarde desta terça-feira (22). De acordo com a Sosu (Secretaria de Obras e Serviços Urbanos), os trabalhos deverão continuar até as 16h e, se necessário, poderão ser finalizados na manhã desta quarta (23).

O estabelecimento fica às margens do Ribeirão Quilombo e já abrigou diversas lanchonetes ao longo dos anos, como Guaicurus Lanches, Nosso Bar e Fast Burger. Há aproximadamente quatro anos, o local está fechado após a prefeitura ter enviado notificações de que os quiosques estariam em uma APP (Área de Preservação Permanente), de forma irregular, sem qualquer permissão de uso.

Até 2019, eram quatro pontos de comércio em frente ao Guaicurus, que foram sendo demolidos aos poucos. Restava apenas um quiosque que, segundo Helber Patrick da Silva, encarregado de obras da Sosu, está sendo derrubado nesta terça após decisão da Justiça de Americana.

Via precisou ser interditada pela Secretaria de Obras e Serviços Urbanos – Foto: Gabriel Pitor_Liberal

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

“Tudo vai ter de ser demolido, inclusive o concreto que está no chão e serve como base para o quiosque. Depois de retirarmos, nós vamos plantar árvores. Essa área não podia ter esse tipo de construção, é uma área de proteção”, afirmou Helber.

Com a interdição, foram realizados dois desvios: um após o Sesi (Serviço Social da Indústria), sentido Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304), e outro antes da Sosu, sentido Centro Cívico. Os motoristas devem, então, seguir pelas ruas Ângelo Ortolan, Gerônimo Braga e Futim Elias, para contornar os serviços.