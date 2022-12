Demanda antiga em Americana, 2ª Vara da Família será instalada

O TJ-SP (Tribunal de Justiça de São Paulo) vai instalar uma segunda Vara da Família no Fórum de Americana. Trata-se de uma demanda antiga da advocacia local, que reclamava da demora com que os processos tramitavam no cartório especializado.

A nova vara começa a funcionar no dia 13 de janeiro, quando será instalada. Ela funcionará no mesmo cartório da vara atual e irá receber apenas novos processos, que hoje tramitam digitalmente, de maneira proporcional por 14 meses: a cada quatro novas ações, três vão para a nova vara.

1ª Vara da Família de Americana foi criada no ano de 2005 – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

O juiz Fábio Luis Bossler será o titular. Ele já atuou anteriormente na mesma vara em Americana. A solenidade que marcará a instalação da 2ª Vara da Família terá a participação do presidente do TJ, o desembargador Ricardo Anafe.

“É uma demanda desde quando a vara foi criada. Gestão a gestão [da OAB] vinha cobrando. Para nós, é uma grande conquista. Aguardávamos há muito tempo, porque a Vara da Família daqui já foi muito difícil”, comentou o presidente da subseção da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) de Americana, Melford Vaughn Neto.

A única Vara da Família de Americana foi criada em 2005. Até então, assuntos como pagamento de pensão alimentícia, definição de guarda de filhos, resolução de divórcios e inventários eram analisados pelos juízes das quatro varas cíveis da cidade. Com a criação da vara na época, todos os processos em andamento migraram para um único cartório, gerando sobrecarga e, consequentemente, mais lentidão.

Em 2011, a criação de uma segunda vara chegou a ser incluída em um projeto de lei complementar que tramitou na Assembleia Legislativa, mas não saiu do papel. A implantação depende de aprovação do Poder Legislativo e, na prática, costuma depender, além de previsão orçamentária no Tribunal, de vontade política.

Em 2015, reportagem do LIBERAL relatou que havia um estoque de 9,4 mil processos em andamento para um único juiz na vara. A lentidão era alvo de críticas de advogados do município, que chegavam a rejeitar clientes por conta da dificuldade na tramitação das ações.

As reclamações, entretanto, diminuíram. Advogados ouvidos pelo LIBERAL relataram que a lentidão de outrora reduziu, o que tem feito ações tramitarem com mais agilidade. A consolidação dos processos digitais também colaborou. Atualmente, a Vara da Família tem o juiz Henrique Iatarola como titular.

Segundo estatísticas do Tribunal de Justiça, entre outubro de 2019, antes da pandemia, e outubro deste ano, o número de ações em andamento caiu de 7,1 mil para 4,9 mil, uma redução de 30%.

“Mesmo assim, é muita coisa. É para vir para desafogar. O Tribunal não mandaria uma nova Vara da Família se não houvesse, em números, a necessidade”, disse o advogado Rafael Garcia, ex-presidente da OAB.