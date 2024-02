Delta Supermercados, de Piracicaba, vai instalar unidade em Americana

Loja deve ser inaugurada até outubro, na Avenida do Compositor; 180 empregos diretos serão gerados

Chico recebeu um representante da empresa em seu gabinete - Foto: Reprodução/Redes sociais

A rede Delta Supermercados, de Piracicaba, vai instalar uma unidade em Americana, na Avenida do Compositor. A informação foi divulgada pelo prefeito Chico Sardelli (PV) nas redes sociais. Segundo ele, a previsão é que a loja seja inaugurada até outubro deste ano. A empresa vai gerar 180 empregos diretos no município.

Chico recebeu um representante da rede em seu gabinete e, na oportunidade, conheceu o projeto da futura unidade. “Que alegria poder anunciar a chegada de mais uma empresa de renome em nossa cidade”, disse.

O prefeito destacou que essa será mais uma “opção de compras aos moradores da região do São Manoel, Cariobinha, Jaguari, entre outros”.

A rede abriu as portas de sua primeira loja em 1984, em Piracicaba, no bairro Cecap. Hoje, conta com centro de distribuição, central de panificação, entreposto frigorífico e 12 lojas, distribuídas nas cidades de Piracicaba, Charqueada, Araras, Porto Feliz, Cerquilho, Boituva e Salto.