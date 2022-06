Delegacia Seccional: pintura de prédio vira motivo de controvérsia e cobrança

Cartão postal de Americana, a Avenida Brasil vê a fachada de um de seus mais tradicionais prédios mudar. A sede da Delegacia Seccional de Americana passa por reforma e o tom de amarelo está sendo substituído pelo preto e branco.

A alteração tem chamado a atenção de quem passa pela avenida e gerado controvérsia nas redes sociais. Os críticos da mudança alegam que as cores escolhidas descaracterizam o prédio público, que reúne o setor administrativo da Polícia Civil na região.

Local, que serviu de antiga sede para o Fórum, deve deixar o tom amarelado e ganhar as cores da Polícia Civil – Foto: Stela Pires / Liberal

Diante da proporção que a discussão tomou, o Condepham (Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico e Cultural de Americana) pediu à Seccional para reconsiderar a escolha de cores e, se possível, restaurar os tons originais.

O imóvel não é tombado, portanto não há nenhum impedimento legal para a mudança. Essa é a justificativa da SSP (Secretaria Estadual de Segurança Pública) e do Governo de São Paulo.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Mas a reação popular é um forte indício de que há identificação da cidade com o imóvel, e isso por si só já seria motivo para preservá-lo. A análise é do arquiteto e professor Fabio Di Mauro.

“Esse sentimento faz parte do rol de características que habilitam uma edificação a ser tombada. O fato de existir essa memória, dos cidadãos demonstrarem essa sensação de pertencimento, é suficiente para entrar com um pedido de tombamento”, argumenta o profissional.

Séries, filmes, games, quadrinhos: conheça o Estúdio 52.

O Condepham enviou um ofício na sexta-feira sugerindo uma reunião com a delegada Martha Rocha de Castro para discutir a importância histórica e arquitetônica do imóvel. A delegada confirmou que recebeu o ofício e que deve respondê-lo.

“Entendemos que o prédio tem uma questão histórica importante, assim como sua arquitetura, e merece um estudo quanto ao seu tombamento. Também devemos levar em conta que está inserido na paisagem urbana da Avenida Brasil, cartão postal da cidade”, declara a presidente do Condepham, a arquiteta Claudia Rodrigues de Lucca.

Fãs de literatura têm espaço reservado no LIBERAL

RELEVÂNCIA

O prédio tem importância histórica para a cidade. Ele foi construído na década de 1950, na administração do ex-prefeito Abrahim Abraham, para ser o Palácio de Justiça e abrigar o Fórum. O Estado colocou a obra em concorrência pública e a prefeitura a executou sob direção do engenheiro Cid Almeida Franco.

De acordo com o Fabio Di Mauro, o imóvel é do estilo art déco, que vigorou entre as décadas de 1930 e 1940. É possível identificar as influências desse movimento na sacada frontal, que possui mãos francesas “segurando” sua estrutura, no balaústre e no beiral com detalhes.

Filosofias do cotidiano no blog da Alessandra Olivato.

“O edifício em si é uma caixa, as janelas não têm ornamentos, mas esses detalhes fazem com que tenha características de art déco. É bastante sutil, mas ele se situa nesse período”, explica.

O fotógrafo Juarez Godoy, um dos críticos da pintura, acredita que a descaraterização indica como Americana dá pouco valor à preservação de sua história.

“Me manifestei nas redes sociais e o comentário geral, de arquitetos, executivos, estudantes e donas de casa, é que se trata de um erro. Não é uma opinião isolada, faltou critério e bom senso”.

A reforma tem custo de R$ 465 mil. O Governo de São Paulo foi questionado sobre a escolha das cores e sobre a discussão popular, mas não se manifestou.

A Secretaria de Cultura do Estado disse apenas que o Condephaat (Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico) não se posiciona sobre imóvel que não esteja tombado ou em estudo.

A Delegacia Seccional de Americana afirmou que a reforma do edifício segue as normas de aplicação da identidade visual da Polícia Civil.