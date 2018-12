Definição sobre contratação de professores é adiada

A reunião da Comissão de Educação de Americana que poderia “bater o martelo” sobre a contratação emergencial de 45 professores e 20 serventes, prevista para a manhã desta terça-feira, foi desmarcada. De acordo com a secretária de Educação, Evelene Ponce Medina, a Secretaria de Negócios Jurídicos não teve tempo de analisar as contratações em virtude da alta demanda de trabalho da última semana. A previsão da prefeitura é ter um parecer sobre as contratações na sexta-feira.

A comissão foi criada há três meses com o objetivo de encontrar soluções para a falta de professores. Em 2018, houve episódios de dispensa de alunos e união de classes quando os docentes não compareciam ao serviço – são, em média, 70 faltas por dia, entre abonadas e por motivos médicos.

A comissão é integrada por representantes de escolas, pela secretária de Educação, sindicato dos servidores e pelo jurídico da prefeitura. Em outubro, os educadores da comissão pediram a contratação emergencial dos 45 professores e 20 serventes, e o jurídico ficou de analisar como suprir a demanda.

Em reunião na semana passada, foi levantada a hipótese de que os profissionais sejam contratados em sistema semelhante ao utilizado pelo Estado para selecionar professores substitutos. A diretora do SSPMA (Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Americana) que tem acompanhado o assunto, Marinalva Lima, disse que já pediu uma nova data para o encontro, mas não havia recebido resposta até a tarde de ontem. Evelene informou que talvez haja nova reunião até sexta.

A reportagem questionou à prefeitura qual foi o motivo de cancelamento da reunião, se houve um parecer sobre as contratações, se elas serão feitas e de que forma. O LIBERAL ainda perguntou se há chance de que o ano letivo comece já com os profissionais contratados.

A assessoria de imprensa do Executivo informou que o relatório jurídico deve estar concluído até sexta, quando será dado um posicionamento sobre as questões.