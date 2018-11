Deficientes podem renovar passe livre na rodoviária

Pessoas com deficiência que já possuem o cartão de passe livre com gratuidade no transporte coletivo urbano de Americana podem renovar o documento no setor específico da prefeitura, que fica localizado no Terminal Rodoviário Francisco Luiz Bendilatti, no bairro Campo Limpo.

Foto: Marília Pierre / Prefeitura de Americana

O atendimento ao público para a renovação do cartão de gratuidade será feito a partir da próxima terça-feira (20), das 9 às 16 horas.

As pessoas que já têm o cartão e precisam fazer a troca devem comparecer ao setor, que fica no primeiro piso da rodoviária (ao lado da loja Alto Astral), e retirar um documento para atestar que já passaram por perícia para efetuar a renovação.

As informações são da assessoria de comunicação da Prefeitura de Americana.