Deficiente visual cai em córrego da Avenida Brasil, em Americana

Vítima caiu no córrego após atravessar a avenida - Foto: Gama/Divulgação

Um deficiente visual de 49 anos caiu no córrego da Avenida Brasil, em Americana, na manhã desta segunda-feira (5). Com a queda, ele fraturou um dos tornozelos.

De acordo com a Gama (Guarda Municipal de Americana), por volta de 11h50, o homem atravessou a Avenida Brasil e acabou caindo no córrego. O local não possui grade de proteção. O acidente aconteceu próximo ao Cincor (Centro Integrado do Coração).

Os bombeiros socorreram a vitima e a levaram para o hospital da Unimed em Americana. A Gama e a PM (Polícia Militar) também atenderam a ocorrência.

A reportagem aguarda resposta da prefeitura sobre a falta de grade neste ponto do córrego.