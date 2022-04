Defesa usa vídeo para derrubar acusação do MP em caso de atropelamento em posto

Os advogados de defesa do auxiliar, Guilherme Vidotto e William Oliveira, tiveram acesso ao vídeo completo e pediram a inclusão no processo

A defesa do auxiliar administrativo de 35 anos preso após atropelar um motorista de aplicativo de 47 anos, na madrugada do último dia 30 de março, na Avenida Nossa Senhora de Fátima, em Americana, pretende usar as gravações do ocorrido para derrubar a acusação do MP (Ministério Público) de tentativa de homicídio e pedir a liberdade dele.

De acordo com informações da Polícia Civil, por volta de 4 horas, houve uma discussão no posto localizado em frente ao Burger King. Após troca de agressões, o auxiliar administrativo entrou em seu carro, um Ford Fiesta, e atropelou a vítima.

A PM (Polícia Militar) foi chamada e conseguiu deter o auxiliar, que tentava fugir pela Avenida Antônio Pinto Duarte, sentido Centro. Houve acompanhamento pelo veículo e ele foi parado na Rua São Sebastião.

Já o motorista de aplicativo foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros ao Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi em estado grave. Nesta terça-feira, o LIBERAL tentou saber o estado de saúde dele, mas a prefeitura afirmou que a família do paciente não autorizou passar nenhuma informação.

A tentativa de homicídio foi denunciada pelo promotor Fabio José Moreira dos Santos em 6 de abril. A Justiça acatou o pedido de prisão preventiva e o auxiliar administrativo foi levado para o CDP (Centro de Detenção Provisória) de Americana.

Os advogados de defesa do auxiliar, no entanto, Guilherme Vidotto e William Oliveira, tiveram acesso ao vídeo completo e pediram a inclusão do mesmo no processo.

“As imagens mostram claramente que não foi ele que começou a briga e que acabou sendo agredido por duas pessoas, mais de uma vez, sendo chutado enquanto estava no chão. Quando foi para o carro e tentou fugir do local, os agressores foram para cima, entraram na frente do veículo para que ele parasse e houve o atropelamento. Está muito claro que ele era a vítima e apenas tentou fugir para se salvar”, declarou os advogados.

O LIBERAL tentou contato com a família do motorista de aplicativo por meio de um número de celular que consta no boletim de ocorrência, mas não teve retorno.