Defesa Civil programa remoção de colmeia para esta quarta-feira na Vila Santa Catarina

Prefeitura colocou faixas de isolamento e três cavaletes no entorno do poste - Foto: Claudeci Junior - O Liberal.JPG

A Defesa Civil de Americana informou, na manhã desta quarta-feira (10), que programou, ainda na noite desta quarta, a remoção do enxame de abelhas na Vila Santa Catarina, em Americana. A colmeia está em um poste de iluminação no cruzamento das ruas Duque de Caxias com Paissandú, há pelo menos dois meses.

De acordo com o diretor do órgão, João Miletta, a remoção está marcada para às 19h, quando as abelhas estão mais calmas.

“Acertamos com um apicultor para que ele possa fazer a remoção. Se tudo ocorrer como o programado, o problema será solucionado”, comentou.

O LIBERAL divulgou nesta terça-feira (9) que o local tem sido alvo de reclamações de quem passa pelo trecho. Uma adolescente relatou que passa pelo cruzamento três vezes na semana para ir à uma escola que oferece cursos profissionalizantes e, por conta do enxame de abelhas, evita caminhar pela aquela rua.

“Eu faço um caminho maior ou passo do outro lado da rua. Tenho medo que as abelhas me ataquem”, comentou.

Há cerca de dois dias, a Prefeitura de Americana teria colocado faixas de isolamento e três cavaletes no entorno do poste, evitando assim a aproximação de quem caminha pela calçada.