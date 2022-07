Defesa Civil monitora sirenes e pontos de encontro perto da barragem

A Defesa Civil de Americana realizou, na manhã desta segunda, um trabalho de monitoramento para checar as condições das sirenes e pontos de encontro que seriam acionados em um eventual rompimento da barragem do Salto Grande.

Também foram definidos os pontos de encontro em caso de acidente – Foto: Prefeitura de Americana / Divulgação

Nas proximidades das áreas que seriam atingidas pelas águas em caso de acidente estão instaladas sirenes para avisar a população do perigo. Também foram definidos pontos de encontro para onde as pessoas devem se deslocar e ficar até a chegada do socorro.

“Esse trabalho é muito importante para realizarmos testes nas sirenes e verificarmos se as placas indicativas dos pontos de encontro ainda estão instaladas nos devidos lugares. Pretendemos realizar esse trabalho preventivo pelo menos a cada quinze dias”, afirmou o responsável pela Defesa Civil de Americana, João Miletta.