Defesa Civil lança novo alerta de temporais para Americana e região

A Defesa Civil do Estado de São Paulo alertou nesta segunda-feira (16), através de publicação no Instagram, que de terça (17) a sexta-feira (20) há previsão para chuvas intensas e contínuas, acompanhadas de raios, fortes rajadas de vento e granizo na RPT (Região do Polo Têxtil), assim como em todo o Estado.

Região tem novo alerta de tempestades – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

O alerta emitido prevê chuvas de até 100 milímetros na região. Por conta disso, a Defesa Civil afirma que existe risco para deslizamentos, desabamentos, alagamentos, enchentes, além de demais ocorrências envolvendo raios, ventos e granizo em áreas vulneráveis.

Árvores e postes inclinados, além de rachaduras nas paredes, portas e janelas emperradas são alguns dos sinais que antecedem os deslizamentos, segundo vídeo publicado pelo órgão.

Em caso de emergência, a Defesa Civil pode ser acionada pelo telefone 199, enquanto o Corpo de Bombeiros atende no 193. Além das publicações em redes sociais, os alertas do Estado de São Paulo podem ser conferidos no aplicativo Alerta SP, disponível para Android e iOS.

*Estagiário sob supervisão de Guilherme Magnin.