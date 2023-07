Defesa Civil emite alerta para rajadas de ventos na região de Campinas

Órgão aponta que ventania pode chegar a 80km/h nos próximos dias, com a aproximação de um ciclone extratropical e de uma frente fria

A Defesa Civil do Estado emitiu um alerta para ventos fortes provocados por um ciclone extratropical que deverá mudar o tempo em diversos pontos do território paulista. Na região de Campinas, a previsão é de que os ventos cheguem a 80km/h.

“Os efeitos da formação e o deslocamento de um centro de baixa pressão, com deslocamento ao oceano – ciclone extratropical, que atua na região sul do Brasil – serão sentidos no estado de São Paulo a partir desta quinta-feira (13) e contribuirão para formação de fortes rajadas de vento”, informou o órgão.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

O vento deve chegar a 90 km/h na capital, na Região Metropolitana de São Paulo, Vale do Ribeira e Itapeva. Em Sorocaba, Serra da Mantiqueira, Campinas e São José dos Campos, poderão atingir os 80 km/h.

Embora o ciclone extratropical traga chuva para o Sul do país, em São Paulo não serão registrados acumulados significativos.

Próximo ao fim de semana, o Estado deverá registrar uma queda significativa nas temperaturas, por conta de uma massa de ar frio.

Segundo o Cepagri (Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura), da Unicamp, há possibilidade de que Americana e região registrem temperaturas abaixo de cerca de 10°C até o fim de semana.

As máximas também devem cair de 30°C, nesta quarta-feira, para 19°C, na sexta. O Centro, entretanto, prevê possibilidade de ventanias mais brandas, entre 40 e 50km/h, na região.