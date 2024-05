Defesa Civil de Americana faz vistoria após tremor, mas não encontra problemas

A Defesa Civil fez vistorias em todos os apartamentos do Condomínio Canto das Águas I, nas proximidades do Jardim Brasil, na região do Pós-Anhanguera, em Americana, cujos moradores reclamaram de um tremor no último dia 2. O laudo ficou pronto nesta semana e foi constatado que nenhum dos imóveis apresentou problemas.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

O coordenador da Defesa Civil de Americana, João Miletta enfatizou que esteve nos apartamentos dos blocos 3, 6, 10 e 12, em que os respectivos proprietários reclamaram de ter ouvido um barulho forte, semelhante a um trovão, seguido pela percepção de que as paredes tremeram por cerca de quatro segundos.

“Nada foi constatado nas paredes e nas estruturas, também fizemos uma vistoria minuciosa no lado externo. Não temos explicações sobre a reclamação de tremor”, disse.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

Os agentes também estiveram em uma pedreira próxima ao condomínio, mas foram informados que nenhuma explosão ocorreu naquele dia.

A síndica do condomínio, Vanda Paulino Lopes da Silva ficou demonstrou tranquilidade com a vistoria. “Ficou comprovado que todos os apartamentos estão em ordem”.