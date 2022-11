Defesa Civil de Americana entrega doações a famílias afetadas por enchentes

Moradores do São Manoel tiveram suas casas alagadas nas enchentes do fim de semana passado

Orgão distribuiu cestas básicas, colchões, cobertores e roupas - Foto: Divulgação

A Defesa Civil Americana entregou doações para famílias que tiveram suas casas alagadas nas enchentes do fim de semana passado, nas ruas São Thomé, Santo Onofre e São Lucas, no São Manoel. A ação ocorreu nesta sexta-feira.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

O órgão distribuiu cestas básicas, colchões, cobertores e roupas. Segundo o coordenador da Defesa Civil, João Miletta, os produtos foram doados.

“Graças a Deus, não tivemos nenhum desabrigado, e estamos ajudando as famílias, assim como a Secretaria de Ação Social e o Fundo Social de Solidariedade. Quem tiver condições de ajudar pode entrar em contato com a Defesa Civil também”, afirmou.

O telefone do órgão é (19) 3405-8999.

Conforme o LIBERAL noticiou na última terça, ao menos 20 famílias perderam móveis e tiveram prejuízo por conta dos alagamentos.

No mesmo fim de semana, a PM (Polícia Militar) resgatou da enxurrada um homem que estava se segurando em uma placa de sinalização na Avenida da Saúde. Sua moto chegou a ser levada pela água, mas foi recuperada.

O muro de uma casa no Jardim Boer também desabou, e a água invadiu a residência. No Parque Gramado, uma árvore caiu em cima de um carro.

No caso do São Manoel, os problemas foram causados pelo transbordo do Córrego São Manoel. Para aumentar a capacidade de drenagem, a prefeitura pretende construir um canal aberto no canteiro central da Avenida da Saúde, bem como um piscinão nas proximidades da Avenida Nossa Senhora de Fátima.

Para tirar essa ideia do papel, o Executivo tem tentado, desde 2019, angariar fundos junto aos governos estadual e federal.