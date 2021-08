Defesa Civil de Americana alerta para baixa umidade relativa do ar na cidade

A Defesa Civil de Americana fez um alerta para a baixa umidade relativa do ar na cidade. O Ciiagro (Centro Integrado de Informações Agrometeorológicas) chegou a registrar índice em 17,6% às 17 horas.

Quando a umidade fica entre 12% e 20%, a qualidade do ar entra em estado de alerta. A Defesa Civil de Americana orientou a população a evitar exercícios físicos ao ar livre entre 11h e 15h; umidificar o ambiente com vaporizadores, toalhas molhadas, recipientes com água; permanecer em locais protegidos do sol; beber bastante água para hidratar e aplicar soro no nariz.

“Até que a situação melhore, com o período de chuvas, é fundamental que a população tome alguns cuidados para prevenir riscos à saúde”, recomendou o coordenador da Defesa Civil, João Miletta.

Na RPT (Região do Polo Têxtil), as demais cidades registraram umidade abaixo dos 30%, entrando em estado de atenção. Contudo, apenas em Americana o índice ficou abaixo de 20% nesta terça-feira.

Em Campinas, porém, o Ciiagro chegou a marcar 16,1% , também às 17h. A Defesa Civil campineira também emitiu um alerta à população, recomendando cuidados especialmente com crianças e idosos.

“É sugerido aguar os jardins e, sempre que possível, permanecer em locais protegidos do sol, em áreas vegetadas. Outra orientação é evitar queimadas que, além de proibidas por lei, prejudicam o meio ambiente e a saúde”, disse o órgão municipal.