Defesa Civil alerta para risco de temporais na região

01 out 2021 às 20:46 • Última atualização 01 out 2021 às 20:47

A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu nesta sexta-feira (1°) um alerta para temporais na região, entre sábado (2) e segunda-feira (4).

Segundo o órgão, novas instabilidades devem avançar no Estado, provocando condições para chuvas contínuas e volumosas, com raios e ventos na região de Campinas. As chuvas podem chegar a 90 milímetros.

A Defesa Civil ressalta a importância de atenção especial às áreas mais vulneráveis, por riscos de deslizamentos, desabamentos, alagamentos, enchentes e ocorrências com raios e ventos.

De acordo com a Cepagri (Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura) da Unicamp, neste sábado, as temperaturas ficam entre 19 e 30ºC. No domingo (3), as temperaturas ficam entre 20 e 29ºC. Chuva forte e temporais são esperados até segunda-feira.