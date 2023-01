Defeito em compressor impede atendimentos odontológicos na UBS São Domingos, em Americana

Apesar da situação, Secretaria de Saúde diz que não há desassistência - Foto: Junior Guarnieri / Liberal

Um defeito no compressor de ar tem impedido a realização de atendimentos odontológicos na UBS (Unidade Básica de Saúde) do São Domingos, em Americana.

O equipamento é necessário para determinados procedimentos. De acordo com a Secretaria de Saúde, pacientes que não dependem exclusivamente do aparelho estão sendo atendidos, enquanto os demais tiveram a consulta reagendada.

Segundo a pasta, a previsão é que o compressor esteja consertado até a próxima semana. A secretaria comunicou que o problema ocorreu no fim do ano passado e que, na oportunidade, a fornecedora estava de recesso. A empresa voltou às atividades somente nesta semana.

A pasta informou que casos de emergência são encaminhados para outras unidades, como as do Parque das Nações e do Jardim Guanabara.

A situação veio à tona por meio do vereador Gualter Amado (Republicanos), que protocolou um requerimento sobre o assunto na câmara, na última quarta, após ter recebido reclamações. O documento precisa passar por votação no Legislativo.

“Tendo em vista que a maioria dos equipamentos utilizados pelo dentista é de mecanismo pneumático, o compressor é essencial para a realização do trabalho, sendo inadmissível essa demora para resolução do problema”, comentou.