Decreto que autoriza retomada do plano de carreira em Americana é publicado

Decreto autoriza a retomada do pagamento do acréscimo na remuneração dos integrantes do quadro do magistério público municipal.

A Prefeitura de Americana publicou, nesta sexta-feira (9), decreto do prefeito Chico Sardelli (PV), que autoriza a retomada do pagamento do acréscimo na remuneração dos integrantes do quadro do magistério público municipal.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

O benefício deixou de ser aplicado em 2016. O valor corresponde a promoção conquistada pelos servidores dentro do Plano de Carreira e Salários instituído pela lei municipal 4.053, de 2004.

Diretora do SSPM (Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Americana), Patricia Oliva Cavicchioli, explicou em entrevista ao LIBERAL no mês de junho que esse acréscimo é equivalente a 1% podendo chegar a 10% se o servidor fizer outra graduação. Os valores variam de R$ 25 a R$ 40 e beneficiam também diretores e pedagogos.

“A partir do ano de 2016, as avaliações [dos profissionais] continuaram, mas essas progressões funcionais deixaram de ser pagas. Por conta dessa negativa, cerca de 400 profissionais da área da Educação entraram na Justiça para ter acesso ao benefício”, disse.

O LIBERAL no seu e-mail: se inscreva na nossa newsletter

Em reportagem publicada no começo de junho, a prefeitura informou que o acréscimo seria retomado com o pagamento retroativo. Ainda de acordo com o Poder Executivo, a rede municipal tem aproximadamente 930 profissionais do magistério, entre professores, pedagogos e diretores. “O impacto econômico e o valor de acréscimo está em processo de cálculo e confirmação”, declarou na época.