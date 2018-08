Decreto de Omar retoma ‘comissão da calamidade’

Mesmo fora do estado de calamidade financeira – decretado em novembro de 2016 e encerrado em fevereiro deste ano – a Prefeitura de Americana instituiu novamente a Comissão de Reestruturação Financeira, a mesma que atuou durante o período de vigência da calamidade, para realizar o contingenciamento de despesas e gastos públicos.

As missões, atribuições e até onde vai o poder da “Comissão da calamidade” foram elencadas em decreto do prefeito Omar Najar (MDB), e são bastante semelhantes ao que havia sido feito anteriormente.

O objetivo, conforme o decreto, é tentar reestruturar as finanças do município. Além de Omar, fazem parte da comissão os secretários de Planejamento, Cláudio Amarante; Administração, Eduardo Flores; Fazenda, Ricardo Lopes Fernandes, e Negócios Jurídicos, Alex Niuri.

A comissão terá como atribuições a elaboração de planos de redução de custos, deliberar sobre qualquer tipo de despesas para o erário municipal incluindo termos, convênios e acordos em que haja necessidade de contrapartida financeira por parte do município. Ficam excluídas da lista as despesas decorrentes de determinações da Justiça e dos Tribunais de Contas.

Também caberá à comissão promover medidas necessárias e suficientes para controlar as despesas com folha de pagamento dos servidores da administração direta ou indireta, com a finalidade de observar os limites impostos pela LRF (Lei de Responsabilidade Fiscal).

A comissão terá ainda o poder de decidir sobre licitações para aquisição de bens, insumos, serviços, alienação e patrimônio, sobretudo as contratações diretas, por dispensa ou inexigibilidade, que só serão feitas quando “estritamente necessárias para evitar a interrupção dos serviços públicos”. Também passará pela análise deste grupo autorização de serviço extraordinário ou execução de trabalhos noturnos.

A Comissão de Reestruturação Financeira ficará responsável também por apresentar aos órgãos municipais medidas administrativas que têm como objetivo reduzir os gastos públicos, apresentando, se necessário, plano de trabalho para obtenção de resultados objetivos.

Polêmico desde sua publicação, o decreto de estado de calamidade financeira de Americana durou 14 meses. Nesse período, a medida foi usada como base pela prefeitura para efetuar cortes de gastos de maneira geral. A situação foi encaminhada à Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo) em forma de projeto de decreto-legislativo, a fim de obter reconhecimento da calamidade no município, mas desde então a matéria segue tramitando, sem previsão de ser votada.

Em fevereiro deste ano, após Americana fechar 2017 com superávit pela primeira vez após dez anos e com as contas dentro das determinações da LRF, o prefeito decidiu em não renovar a situação de calamidade financeira. Agora, porém, a administração volta a adotar medidas para cortar gastos.