Decreto com regras para projetos sai em uma semana

O decreto com as novas regras para a tramitação e aprovação de projetos de engenharia na Prefeitura de Americana deve ficar pronto até o final da próxima semana. A informação é do secretário de Planejamento, Angelo Sérgio Marton.

A nova regulamentação trará novidades como o acompanhamento e aprovação on-line dos projetos. O objetivo é agilizar todo o processo, sendo que hoje o tempo de espera pela aprovação pode chegar até a um ano, o que gera reclamações entre engenheiros e arquitetos. Foto: Divulgação

Marton informa que a implantação de mudanças nesse campo partiu da Secretaria de Planejamento por determinação do prefeito Omar Najar (MDB), que está insatisfeito com a demora no setor. “Já assumi a secretária com a prioridade de fazer isso”, destaca o secretário.

Segundo ele, além de novas regras e critérios, as mudanças incluem também a criação de uma sala especialmente para a análise dos projetos. A expectativa dos profissionais do setor é que as novas medidas derrubem o tempo de espera pela aprovação para no máximo 60 dias.