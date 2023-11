DecoraExpo espera 10 mil pessoas em Americana e tem 16 empresas já confirmadas

Marcado para 2024, evento será aberto ao público e vai contar com indústrias têxteis do segmento de decoração

Evento foi lançado nesta quarta-feira - Foto: Dorival Zucatto/Febratex Group

A Fidam (Feira Industrial de Americana) sediará, de 21 a 24 de maio de 2024, das 14 às 21 horas, a 1ª edição da DecoraExpo, feira exclusiva de indústrias têxteis do segmento de decoração.

De acordo com o Febratex Group, responsável pela organização do evento que teve detalhes divulgados nesta quarta-feira (22), são esperados 10 mil visitantes.

Ao todo, 16 empresas já confirmaram presença: Ober, Corttex, AVT Energy, Avanti, Marka Têxtil, Rozac, Téssere, Franjas Zanini, Europa Têxtil, Têxtil Pilotto, Raner, Têxtil Três Ellos, Dois M, Climaflex, Antex e Belchior.

Outras estão em negociação, sendo que a estrutura terá 6 mil metros quadrados e 132 estandes.

Além dos participantes divulgarem aviamentos, malharias, matérias-primas, insumos e até mesmo softwares utilizados na área têxtil, serão expostos produtos como móveis estofados, colchões, cortinas, tapetes e artigos de cama, mesa e banho.

Empresas especializadas em pesquisa apresentarão tecidos à prova d’água, automotivos e adaptados para pets e pessoas com problema de insônia. O evento ainda contará com palestras para visitantes e expositores.

O objetivo dos organizadores é fortalecer o setor e mostrar o que é produzido na RPT (Região do Polo Têxtil), tornando a feira um “hub de negócios” entre empresas do Brasil e do mundo.

Segundo o Febratex, será a primeira feira exclusiva para têxteis decorativos no País.

“É a feira mais personalizada e objetiva da indústria têxtil para decoração, que antes não tinha nada que a representasse. Estamos mostrando aqui a sua identidade, tendo em vista a magnitude e a importância desse ramo para a RPT”, comentou Hélvio Roberto Pompeo Madeira, diretor-presidente do Febratex.

O diretor titular do Ciesp (Centro das Indústrias do Estado de São Paulo) Americana e presidente da Fidam, Leandro Zanini afirmou que o evento é parte do renascimento da Fidam.

“Nenhuma outra localidade consegue reunir o tamanho do espaço, a localização e a memória afetiva que o americanense, o barbarense e o novaodessense têm como a Fidam”, completou.

Em março, a Fidam já havia recebido a Tecnotêxtil, também organizada pelo Febratex e com edições já programadas para os próximos anos.

Produção maior

Por sua vez, o secretário de Desenvolvimento Econômico de Americana, Rafael de Barros, destacou que a indústria têxtil atualmente tem uma produção maior na cidade em relação ao século 20 — quando o município foi apelidado de Princesa Tecelã.

A DecoraExpo terá entrada gratuita e será aberta ao público. O credenciamento será aberto em janeiro do ano que vem.