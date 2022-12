Decoração de Natal reúne multidão na Praça Comendador Müller

O lançamento da decoração de Natal na Praça Comendador Müller, no Centro de Americana, reuniu uma multidão e encantou as pessoas que estavam no local, principalmente as crianças, na noite desta quarta-feira.

O comerciante Daniel Cerântola, de 41 anos, gostou do que viu. “Ficou bonito”, ressaltou. Ele prestigiou o evento com sua família, inclusive seus dois filhos, de 2 e 5 anos, respectivamente.

“Tem de aproveitar, começar a aproveitar novamente o Centro de Americana. É importante valorizar a cultura da cidade”, disse.

Além de celebrar o Natal, decoração coloca o Centro de Americana em evidência – Foto: Prefeitura de Americana / Divulgação

Além de prestigiarem a iluminação, moradores também fizeram fila em frente à Casinha do Papai Noel da Acia (Associação Comercial e Industrial de Americana), que está instalada na praça.

Amanda Esteves, de 23 anos, entrou no local junto de seu filho, de 5 anos, que ganhou balas do Papai Noel. “Ele foi bem receptivo. Está tudo decorado”, comentou.

Sogra de Amanda, a professora Adriana Anali Esteves, de 47 anos, parabenizou a estrutura e afirmou que pretende voltar à praça todos os dias. “Está lindo”, destacou.

O lançamento contou com a presença de autoridades, entre elas o prefeito Chico Sardelli (PV). Ele apontou que até o clima ajudou, pois não choveu no momento do evento. “Americana, gradativamente, devagarzinho, volta a sorrir”, comemorou.

Houve ainda apresentações da Orquestra de Alunos da Escola de Música Heitor Villa-Lobos, Coro Acadêmico, Corda Coral de Americana e Coro Vozes Especiais, formado por crianças com deficiência. “Nunca vi essa praça tão iluminada e tão linda”, festejou o presidente da Acia, Marcelo Fernandes.

A data marcou também o início dos horários especiais de funcionamento do comércio ao longo do mês de dezembro. Os estabelecimentos funcionarão das 9h às 22h em dias de semana; das 9h às 18h aos sábados; das 9h às 15h aos domingos; e das 9h às 17h na véspera do Natal, no dia 24.