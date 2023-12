Decoração de Natal movimenta Centro de Americana e anima lojistas

A decoração de Natal e as reformas no Calçadão têm movimentado o Centro de Americana e animado os lojistas, que se mostraram satisfeitos com as vendas em relação aos anos anteriores, embora alguns tenham apontado que o faturamento pode ser ainda maior.

LIBERAL conferiu o movimento da região central nesta quarta-feira – Foto: Gabriel Pitor/Liberal

O LIBERAL andou pela região central no início da noite desta quarta-feira (20) e conversou com comerciantes. Todos relataram que as intervenções fizeram com que o local deixasse de ter “cara de abandono.”

A piauiense Romana Aragão, 51, se mudou para Americana há dois anos e disse que nunca viu o Centro tão cheio como neste mês.

Já o técnico de informática Henrique Soriano Zappia, 39, enfrentou a fila da Casa do Papai Noel para que os filhos Augusto, 3, e Carolina, 7, pudessem tirar uma foto. “Está difícil até para estacionar”, disse.

O apontamento feito por Henrique pode ser visto nas ruas paralelas à Praça Comendador Müller e ao Calçadão. O trânsito chega a ser caótico em alguns cruzamentos.

O gerente de uma loja de calçados, Antonio Carlos Pereira, pediu para que o formato de compra do ticket da Área Azul seja facilitado.

Ao lado da Casa do Papai Noel, os quiosques com lanchonetes estão quase sempre lotados.

Campeão do Roteiro Gastronômico de 2023, com o lanche “Big Tudão”, Clayton Alves Ferreira contou que a procura pelo prato vencedor tem sido grande em seu quiosque.

Já Maicon dos Santos Gomes, proprietário de outra lanchonete, chamou a decoração da praça de “cereja do bolo.”

Quanto às compras, lojistas notaram que os clientes estão mais dispostos a gastar em comparação com os últimos anos. Porém, ao invés de adquirir um produto de alto valor, o público tem preferido comprar vários por preços menores.

“Ano passado a gente mostrava três camisetas na promoção e a pessoa queria levar só uma mais cara. Hoje, você percebe que se for barato, ela leva mais”, contou Taís Jardim, subgerente de uma loja de roupas.

O horário especial de Natal, das 9 às 22 horas, segue até 24 de dezembro.

No dia 23, o funcionamento do comércio será das 9 às 18 horas. Na véspera de Natal, os estabelecimentos estarão abertos das 9 às 17 horas.