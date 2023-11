Decoração de Natal de Americana será inaugurada nesta sexta-feira

O clima natalino chega oficialmente a Americana com a inauguração da decoração de Natal da cidade. A “abertura” acontece nesta sexta-feira (1º), às 19h30, na Praça Comendador Müller, junto ao início da programação especial “EnCantos e Luzes de Natal” 2023.

Dois palcos serão usados para apresentações de corais e outros espetáculos musicais. A inauguração desta sexta contará com três atrações durante a noite. Após a abertura, a Orquestra de Câmara e a Banda Acadêmica da Escola Municipal de Música Heitor Villa-Lobos realizam um concerto.

Moradores compareceram em peso no lançamento da decoração de 2022 – Foto: Prefeitura de Americana/Divulgação

Em seguida, o palco recebe os cantos de Natal e mensagens de paz e esperança do Corda Coral “Maestrina Marília Andrade”.

“Em 2023 escolhemos um repertório diferenciado. Temos algumas peças de MPB que falam sobre natureza e paz, e aos poucos vamos nos aproximando da mensagem de encerramento e esperança para um novo ciclo”, disse a maestrina no grupo, Ana Paula Rotger.

A noite também contará com a presença do presépio vivo da Casa do Conto e do Papai Noel, que estarão presentes todos os dias na programação do evento. As atrações do EnCantos e Luzes de Natal estarão na praça central de Americana também nos dias 7, 8, 13, 14, 15, 19 e 20 de dezembro. As apresentações têm início sempre às 19h30.

De acordo com a administração, um dos grandes momentos da programação será na terça-feira, dia 19, quando a Orquestra Sinfônica de Americana apresentará o espetáculo “Filmes e Games”. A atração traz a execução de trilhas sonoras famosas de grandes produções do cinema, da TV e dos jogos de videogames.

“Da decoração à programação, tudo foi pensado especialmente para encantar e emocionar os americanenses. Vamos ter noites muito inspiradoras na Praça Comendador Müller. Estão todos convidados”, destaca a secretária de Cultura e Turismo, Marcia Gonzaga Faria.

Luzes e decoração na praça

A decoração especial na Praça Comendador Müller conta com uma árvore de Natal em formato de pinheiro, de dez metros de altura, com passagem interna para os visitantes. Além disso, haverá um boneco de neve de cinco metros de altura, também com passagem interna, e um túnel iluminado com dois anjos.

A Biblioteca Municipal recebe iluminação especial – Foto: Prefeitura de Americana/Divulgação

A Biblioteca Municipal terá toda a fachada decorada, incluindo 44 “snowfalls”, uma iluminação que simula chuva de neve, e 400 lâmpadas de LED fixo, totalizando 24 cascatas. Haverá ainda enfeites natalinos, letreiro luminoso de Natal e uma figura em formato de um anjo com braços abertos. Dez refletores em frente à biblioteca, com controle de alteração de cores, vão proporcionar um espetáculo visual.

As luzes também vão enfeitar dez palmeiras imperiais e aproximadamente 80 árvores diversas da praça estarão iluminadas com LED.

A decoração conta ainda com a Casinha do Papai Noel da Acia (Associação Comercial e Industrial de Americana), já instalada na praça.

Confira a programação completa do EnCantos e Luzes de Natal:

1/12 (sexta-feira)

Abertura – “EnCantos e Luzes de Natal 2023”

Concerto da Orquestra de Câmara e Banda Acadêmica da Escola Municipal de Música Heitor Villa-Lobos

Grupo Corda Coral “Maestrina Marília Andrade”

07/12 (quinta-feira)

Fanfarra da Escola Estadual Dr. Heitor Penteado. Cortejo do Calçadão até a Praça Comendador Müller

08/12 (sexta-feira)

Coral Musipaz

Cantor Sandro Livahck

13/12 (quarta-feira)

Americana Jazz Big Band

14/12 (quinta-feira)

Orquestra e Coral Umadame

15/12 (sexta-feira)

Coral Vozes Especiais – Janelas da Biblioteca

Coral Comunicanto

Cantor Allan Canon

19/12 (terça-feira)

Orquestra Sinfônica de Americana: “Filmes e Games”

Cerimônia de Premiação do Concurso de Decoração Natalina de Americana

Presença do Presépio Vivo da Casa do Conto

20/12 (quarta-feira)