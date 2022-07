Decisão judicial que obrigou obras na ETE Carioba em um ano está suspensa

A decisão dada pela Justiça de Americana, em março, que obrigava que a prefeitura concluísse a reforma e ampliação da ETE (Estação de Tratamento de Esgoto) Carioba em até um ano está suspensa pelo TJ-SP (Tribunal de Justiça de São Paulo).

A determinação foi alvo de recursos tanto por parte da prefeitura quanto por parte do DAE (Departamento de Água e Esgoto). Ambos os órgãos são cobrados pelo Ministério Público para que cumpram um acordo firmado inicialmente em 2004 e sucessivamente prorrogado e afirmam que questões técnicas e financeiras dificultam a execução dos serviços.

O objetivo do TAC (Termo de Ajustamento de Conduta) proposto pela Promotoria é que, dentre outras medidas relacionadas ao meio ambiente e ao saneamento básico, o município minimize a operação deficitária da ETE Carioba, que trata apenas 50% do esgoto que recebe. O índice pedido é de ao menos 85%.

Os recursos estão tramitando na 2ª Câmara Reservada ao Meio Ambiente, do TJ-SP, desde maio. No final de junho, o relator dos processos, Luis Fernando Nishi, entendeu que, embora seja incontroverso que a prefeitura não cumpriu os prazos do TAC, há necessidade de a administração informar o andamento das medidas que têm tomado em cada obrigação.

O Ministério Público discorda. Em manifestação juntada nos dois recursos, na quinta-feira, o promotor do caso, Ivan Carneiro Castanheiro, ressaltou que tais informações já foram prestadas pela prefeitura e pelo DAE no decorrer do acompanhamento do TAC, seja de forma documental ou em reuniões entre os órgãos.

Para a Promotoria, a prefeitura e o departamento querem apenas postergar o cumprimento das medidas. “Nossos rios, nossa natureza e a população americanense não merecem tamanho descaso e protelações por parte do poder público municipal”, afirma o promotor.

Em nota, o DAE disse que não foi informado oficialmente da decisão do TJ. Em relação às obras da ETE Carioba, a autarquia afirmou que a Fipe (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas) foi contratada, em maio, para avaliar o sistema de esgoto e propor soluções para os problemas do setor. O trabalho está em andamento. O contrato tem duração de um ano.

HISTÓRICO. A estação foi construída na década de 1980 com a ajuda de empresas do setor têxtil, que ganharam, por lei municipal, o direito de mandar esgoto sem tratamento para lá.

Atualmente, o convênio é integrado por 36 indústrias.

Por conta do impasse na reforma da ETE, as empresas cotistas têm tido dificuldades para renovar as licenças de operação junto a órgãos ambientais, como a Cetesb. Parte delas ameaça deixar a cidade devido à situação.