Decisão do TJ força projeto para mudar função da Secretaria de Negócios Jurídicos de Americana

A Prefeitura de Americana protocolou na câmara, nesta semana, um projeto de lei que muda a legislação sobre as atribuições da Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos. A mudança se tornou necessária após o artigo que trata do assunto ser julgado inconstitucional pelo TJ-SP (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo), situação noticiada pelo LIBERAL em março.

O texto em questão consta numa lei de 2015 e atribui funções de advocacia pública ao secretário de Negócios Jurídicos, cargo atualmente ocupado por Hugo Troly. Porém, essa atividade só pode ser exercida por procuradores do quadro efetivo, aprovados em concurso público, segundo o tribunal.

O artigo diz que a secretaria é “o órgão responsável pela representação judicial do município, bem como pelo assessoramento jurídico ao prefeito junicipal e demais órgãos da Administração Municipal”.

O projeto de lei muda o texto para: “a Secretaria de Negócios Jurídicos é o órgão responsável por prestar auxílio direto ao prefeito municipal em temas que guardem reflexos jurídicos”.

A proposta também prevê a criação de um novo parágrafo, que estabelece que a representação judicial do município e o assessoramento técnico jurídico ao prefeito e à administração municipal são atribuições exclusivas dos procuradores.

“O presente projeto foi objeto de estudo contido e detalhado, por meio do qual procurou-se alinhar a legislação municipal à orientação jurisprudencial veiculada na decisão judicial, adequando as atribuições da Secretaria de Negócios Jurídicos”, escreveu o governo Chico Sardelli (PV) na exposição de motivos da propositura, que ainda precisa passar por votação entre os vereadores.