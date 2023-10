De teacher para teacher: plantando sementinhas e regando flores

A professora Juliana, apaixonada pela profissão e disposta a ajudar colegas - Foto: Claudeci Junior_Liberal.JPG

Ser professora não era o sonho de infância da docente Juliana Drem Gonçalves, de 38 anos, afinal, a única coisa que ela sabia naquela época, era que gostaria de fazer um curso superior que tivesse relação com a língua inglesa. Formada no curso de Letras/Inglês na FAM (Faculdade de Americana), ela conta que apesar das dificuldades da profissão, acertou na escolha. “Essa é a minha paixão”, afirma.

Produtora de conteúdo digital com quase 35 mil seguidores de todo mundo, ela encontrou na internet uma oportunidade de expandir seus horizontes e há alguns anos faz sucesso com o Instagram @miss.teacher.drem. No perfil, compartilha dicas com outros professores, dá sugestões e mostra um pouco do seu dia a dia profissional.

Com pouco mais de oito anos e iniciado de forma despretensiosa, o perfil se transformou em uma espécie de guia para professoras, especialmente do público infantil. “Comecei a fotografar coisinhas que fazia em sala de aula e postar. O objetivo era ter um portfólio, mas aos pouquinhos o negócio foi crescendo”.

Repercussão. Juliana conta que recebe muitos relatos de outros professores agradecendo seu trabalho. “Já chorei muito ouvindo professores e suas histórias, porque acabo me entendendo no relato deles, muitas vezes também fico frustrada com a falta de recursos, porém, sei que não basta deter o conhecimento, também é preciso ter um pouco de criatividade. Por isso adoro trabalhar com as crianças, afinal, qualquer assunto com eles pode virar uma aula divertida”.

Os livros e o filho. Além dessa proximidade com seus seguidores, a repercussão nas redes sociais lhe rendeu o convite para escrever como coautora em quatro livros (“Práticas de Inglês na Infância”, “Alfabetização Bilíngue”, “Práticas da Educação Bilíngue” e “Inglês de Pais para Filhos”), todos publicados pela editora Boc.

“Uma seguidora soube do projeto e me indicou. Fiquei muito lisonjeada, porque os conteúdos ficaram superinteressantes e foram produzidos por 20 professores selecionados em todo Brasil. Nesse último, tive a oportunidade de escrever o prefácio e fazer uma homenagem ao meu pai, uma pessoa que sempre me incentivou muito a estudar”, emociona-se.

Mesmo surpresa e satisfeita com essas participações, Juliana só viu o sonho de impactar mais pessoas quando recebeu o convite da editora portuguesa Ases para escrever um livro solo. “Eu tinha o projeto que comecei a rascunhar no bloco de notas do celular quando meu filho Anthony nasceu. O conteúdo é sobre os desafios da introdução alimentar para as crianças, inclusive”, conta.

“Cheguei a entrar em contato com algumas editoras, mas elas queriam que eu pagasse pela edição e eu não tinha condições. O tempo foi passando, deu tudo certo e finalmente nasceu o ‘Let’s eat Thony’, uma homenagem ao meu filho”, completa. Segundo a mãe, a ilustração foi inspirada em fotos do garotinho que, aos quatro anos, ama dizer para todo mundo: “olha o meu livro”, diverte-se a mãe.

Segundo a escritora, além de preparar um livro para crianças de cinco, seis anos, que estão no período de alfabetização na língua inglesa, ela fez questão de facilitar o trabalho dos professores.

“Quis fazer uma história que trouxesse sonoridade, que brincasse com cores, alimentos e lugares e que também ajudasse com rimas, pela questão da sonoridade que é tão importante nessa idade. Costumo brincar que fiz um livro de teacher para teacher”, diz ela.

Atualmente, enquanto Juliana já rascunha a ideia de um próximo livro, “Let’s eat Thony” é vendido pela Amazon em 12 países além do Brasil: Espanha, Inglaterra, Estados Unidos, Portugal, Japão, Canadá, Suécia, Itália, França, Alemanha, Polônia e Austrália.

De volta as origens. Descendente de americanos que vieram para Americana na época da construção da ferrovia, Juliana lembra que cresceu envolvida nesse universo de respeito à cultura norte-americana, ensinamento passado pelo pai, como uma forma de valorização dos antepassados.

De família humilde, ela sempre estudou em escola pública e aos 14 anos já trabalhava para pagar cursos. Há quase 17 anos em sala de aula e passagens por praticamente todas as escolas particulares de Americana, atualmente ela leciona na Escola Estadual Mário Patarra Frattini e conhece as dificuldades do ensino e aprendizado de outra língua.

“Sempre ensinei o aluno, mas poder colaborar com as pessoas que passam pelas mesmas experiências que eu, os professores, é uma grande motivação. Muitos querem fazer um bom trabalho, mas não encontram recursos. O que passo para eles é que podemos usar aquilo que temos para ensinar o inglês. Toda escola tem uma Amarelinha, então, coloquem as crianças para brincar em inglês. São coisas simples que às vezes o professor está tão atarefado que falta essa luz. Estou aqui para ajudá-los a encontrar”, diz Juliana.