De onde vêm os Papais-Noéis?

Antes de mais nada, precisamos dizer que este texto está proibido para as crianças, mas fiquem tranquilos que podemos explicar o motivo. É que nele vamos contar de onde vem o Papai Noel, ou melhor, os “Noéis”, já que vamos revelar quem são dois deles.

Ao contrário do que diz a lenda, eles não moram no Polo Norte e também não ficam entre nós apenas no final do ano. Eles estão por aí durante os outros meses, levam vidas normais, são figuras conhecidas e fazem parte da comunidade.

Marcel Rovina adorou a experiência e pretende repetir a dose em outras oportunidades

Airton Sgobin ajudando André Miranda a se preparar para a missão

Estiloso, Papai Noel de Marcel chegou de Ford F600

André entrega presentes para filhos de crianças que ele um dia já presenteou na Apam

André Luiz Miranda, de 48 anos, é comerciante do ramo de flores e o Papai Noel da Apam (Associação de Promoção e Assistência de Americana) há quase três décadas. Tanto é que curiosamente ele já está entregando presentes para a segunda geração, ou seja, filhos de pessoas que um dia também receberam presentes de suas mãos.

André conta que antes de assumir voluntariamente o cargo do Bom Velhinho na associação, ele costumava ser o Papai Noel da família. Da mesma forma, também começou a experiência do advogado Marcel Rovina, de 43 anos, que acaba de passar por sua primeira experiência como Papai Noel fora da família. Há alguns dias ele foi convidado pela irmã, Sílvia Rovina, diretora da Emei Jacina, para encarar o desafio de divertir as crianças na festinha de final de ano.

André entrega presentes para filhos de crianças que ele um dia já presenteou na Apam – Foto: Arquivo Pessoal

“Depois de tanto tempo com distanciamento social, foi uma oportunidade de sentir que a vida está sendo retomada a sua normalidade”.

Marinheiro de primeira viagem, ou melhor, em seu primeiro Natal como Papai Noel, ele trocou o trenó por um Ford F600/1967 de seu irmão, Adilson Rovina. O advogado ficou encantado com a reação dos pequenos. “Foi maravilhoso, a energia das crianças, a inocência nos pedidos, realmente não tem como explicar”.

Com mais “natais” para contar, André recorda bem do primeiro. “Recebi o convite da Apam e, a princípio, a ideia era ajudar a entidade um ano, mas foi incrível e eu fui ficando. Na verdade, a experiência de levar essa magia para as crianças é maravilhosa até hoje”, revela.

Em comum, tanto André quanto Marcel compartilham a satisfação em ver a alegria nos rostos e a paixão pelo Natal.

“A data sempre foi muito importante para mim. Sou apaixonado pelo simbolismo do Natal, todo esse clima que toma conta. Família reunida, tudo isso é maravilhoso”, comenta André. “Somos uma família de muita fé e o Natal para nós é um momento de grande celebração”, pontua Marcel.

Por tudo isso, respondendo à pergunta do título de nosso conteúdo, podemos afirmar: a origem do Papai Noel tem relação com o amor que cada um desses voluntários têm no coração, afinal, a magia só acontece para quem se permite contagiar.