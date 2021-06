De novo, Americana registra festas e aglomerações em casas noturnas

Trips foi interditada porque estava com o Certificado de Licenciamento Integrado vencido - Foto: Ernesto Rodrigues - O Liberal

Com os quatro hospitais cheios – três particulares e um público – por conta da disseminação do novo coronavírus (Covid-19), as casas noturnas The Farm e Trips 193, em Americana, foram flagradas abertas e com aglomeração de pessoas, inclusive sem máscara, no último final de semana. Ambos os estabelecimentos já haviam sido orientados e autuados pela Vigilância Sanitária por descumprirem as regras de funcionamento.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram clientes na casa de show Trips 193, na Avenida Paulista, até sem máscara. Na The Farm – Western Bar -, na Rua Hermam Muller, no Jardim Girassol, as publicações exibem pessoas curtindo um show com temática de festa junina.

Americana tem 20.419 casos confirmados de Covid-19 e 616 óbitos pela doença, segundo dados atualizados nesta segunda-feira (14). Os 107 leitos de enfermaria disponíveis nos quatro hospitais da cidade – Unimed, São Lucas, São Francisco e HM (Hospital Municipal) Dr. Waldemar Tebaldi – estavam com pacientes. Quanto aos leitos com respiradores, 90 dos 95 disponíveis estavam ocupados.

Essa não é a primeira vez que as casas de show são denunciadas por promoverem aglomeração de pessoas. A The Farm, segundo a administração municipal, já havia sido autuada e multada em janeiro, reincidindo as infrações. A Trips 193, por sua vez, tinha sido orientada sobre as regras de funcionamento.

Nesta segunda-feira, ambas foram autuadas por promoverem aglomeração e não respeitarem as regras impostas pelo Plano São Paulo de combate ao coronavírus. A Trips, no entanto, foi interditada porque estava com o CLI (Certificado de Licenciamento Integrado) vencido.

As casas noturnas têm dez dias para recorrer da decisão. O LIBERAL tentou contato com a The Farm e a Trips pelos números disponíveis nas redes sociais, mas ninguém atendeu.