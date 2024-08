De barco inflável a Kombi: Prefeitura de Americana vai leiloar R$ 282 mil em bens

Leilão ocorre no dia 20 de agosto, no formato de maior lance, e será realizado pela internet

A Prefeitura de Americana vai leiloar R$ 282,4 mil em bens que estão sem condições de uso nas secretarias municipais. O edital foi publicado pela administração no Diário Oficial do município, nesta quarta-feira (31), e conta com itens que vão desde barco inflável até automóveis, inclusive do modelo Volkswagen Kombi.

O leilão ocorre no dia 20 de agosto, às 10h, no formato de maior lance, e será realizado no portal lanceleiloes.com.br.

Sede da Prefeitura de Americana – Foto: Leonardo Matos/Liberal

Interessados poderão conferir os bens pessoalmente entre 5 e 16 de agosto, das 8h às 11h e das 13h às 16h. As visitas deverão ser previamente agendadas pelo telefone/WhatsApp (19) 99225-2673. Os participantes devem se cadastrar previamente no site do leilão.

A lista de bens inclui antena, mesas e lousas digitais, equipamentos de informática e hospitalares, aparelhos de som, mimeógrafos, eletrodomésticos, móveis, câmeras da vacina, extintores, esteira ergométrica, caixas d’água, automóveis, sucatas, entre outros.

Os itens estão em diferentes condições. Há um caminhão, por exemplo, sem motor e com o câmbio solto. Também existem três Kombi, uma delas com o motor desmontado. O barco inflável também está sem motor.

No edital, a prefeitura ressalta que os bens “serão leiloados no estado e condições em que se encontram, pressupondo-se que tenham sido examinados previamente pelos participantes em seus lotes, não cabendo a respeito deles, quaisquer reclamações posteriores quanto as suas qualidades intrínsecas ou extrínsecas”.

O edital disponibilizado pela prefeitura possui a lista completa de bens, separados por lote, e os respectivos valores de avaliação.

Mudança

De acordo com o documento, os valores ainda podem ser alterados pela Secretaria Municipal de Administração, por decisão irrevogável. As propostas deverão ser relativas ao lote inteiro.

O lote em que o lance ofertado não atingir o valor mínimo de avaliação será remetido à comissão de leilão nomeada pela prefeitura, que vai analisar se aceita o valor oferecido ou não.

Caso não haja nenhum lance ofertado em determinado lote, os interessados ainda poderão enviar proposta para e-mail lanceleiloes@lanceleiloes.com, no prazo máximo de 24 horas após o termino do leilão.

Se a proposta for igual ou superior ao valor mínimo, o bem poderá ser arrematado. Caso contrário, haverá uma análise por parte da comissão de leilão.