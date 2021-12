De Americana ao litoral: veja quanto custa

O LIBERAL traz hoje quanto é preciso reservar para combustível e pedágio saindo de Americana com destino para seis praias do litoral

As festas de final de ano estão chegando e com elas as programações de viagens. Pensando nisso, o LIBERAL traz hoje quanto é preciso reservar para combustível e pedágio saindo de Americana com destino para seis praias do litoral norte e sul de São Paulo.

O levantamento foi feito levando em consideração o valor médio do combustível de R$ 6,30, encontrado pela reportagem na última semana na cidade, e um desempenho médio de 15 quilômetros por litro na rodovia. O cálculo das despesas de viagem foi realizado com auxílio do site Mapeia e informações do Departamento Hidroviário do Estado de São Paulo.

No topo da lista dos destinos mais caros no quesito transporte está Ilhabela. São necessários R$ 356,57 só para combustível e pedágios mais o pagamento da travessia por balsa. A taxa varia de acordo com o tipo de veículo e os dias da semana. Carros e camionetes pagam R$ 19 em dias da semana e R$ 28,50 aos sábados, domingos e feriados. Motos têm de desembolsar R$ 9,50 e R$ 14,20, respectivamente.

No segundo lugar do ranking está Ubatuba. O gasto estimado com combustível e pedágios para ida e volta é de R$ 359,57. São 324 quilômetros de distância e aproximadamente quatro horas de viagem.

A família da dona de casa Tuany Penachioni Martins, de 38 anos, escolheu a cidade como destino para passar o Natal. Ao todo, nove pessoas em dois carros saem de Americana dia 23 e retornam dia 28. Para arcar com as despesas de transporte e alimentação, pais, filhos, genros e noras pouparam no decorrer do ano.

“Guardamos moedas e dinheiro no cofrinho desde o início do ano e vamos rachar pedágio e combustível. E para economizar com comida, pretendemos levar alimentos daqui para fazer lá e nos quiosques só consumir porções”, afirmou Tuany.

E para não pesar no bolso nem entrar 2022 no vermelho, a hospedagem foi paga no decorrer do ano. “Pagamos por mês até a data da viagem. É o terceiro ano que vamos passar o Natal na praia”, disse.

Distante apenas três horas de Americana, Guarujá é o terceiro município mais populoso do litoral paulista e um dos destinos mais requisitados no final de ano. Quem deseja passar alguns dias na praia deve separar, só para transporte, R$ 285,06. São R$ 187,86 para combustível e R$ 97,20 para pedágio.

Apontada como o portal de entrada para o litoral norte de São Paulo, a praia de Bertioga fica a 241 quilômetros de Americana e exige investimento, no transporte, de R$ 267,55 para ida e volta.

Também no litoral norte, as praias de Caraguatatuba são bastante procuradas por quem deseja fugir da cidade para curtir um final de semana ou feriado de sol. É o destino que requer menos investimento em combustível e pedágios. São necessários R$ 332,25 para ida e volta.

E aqueles que desejam passar o Natal ou Ano Novo no litoral sul, a praia de Santos é distante 206 quilômetros de Americana e requer investimento de R$ 257,74 com combustível e pedágios.

