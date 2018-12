De 9 espaços de assistência social, 5 estão inadequados

Dos nove espaços mantidos pela Prefeitura de Americana para serviços de assistência social, cinco são inadequados. Esta é a conclusão do CMAS (Conselho Municipal de Assistência Social), que divulgou um relatório sobre a situação na última quinta-feira. O maior problema é a ausência de profissionais, como assistentes sociais e psicólogos, mas a falta de estrutura dos espaços, como inexistência de acessibilidade, também foi apontada.

Foto: Marcelo Rocha/O Liberal

O Conselho pede um plano de providências à prefeitura. O Executivo reconhece os problemas, atribui a falta de profissionais às dificuldades financeiras e diz que uma das alternativas é a parceria com entidades assistenciais – um chamamento deve ser feito em janeiro.

De acordo com o secretário de Ação Social de Americana, Ailton Gonçalves, a pior situação, entre todos os equipamentos, está no Creas (Centro de Referência Especializado em Assistência Social). O maior problema ali, afirma o secretário, é a falta de profissionais para acompanhar adolescentes que praticaram atos infracionais e que a Justiça determinou que sejam acompanhados, seja por meio da liberdade assistida (quando o adolescente é monitorado pelo Creas) ou prestação de serviços comunitários.

O relatório do CMAS, assinado pela presidente Thais Delafiore, diz que há duas técnicas para isso no local. Cada uma deveria acompanhar no máximo 20 jovens, num total de 40. Porém, 128 adolescentes são monitorados, mais que o triplo do adequado. “Iremos resolver isto com o chamamento público passando parte do serviço para uma instituição privada. É mais barato e aliviará o Creas”, afirmou Gonçalves.

A equipe do Paefi (Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos), que atende pessoas e famílias vítimas de violência, abuso sexual, abandono e negligência, por exemplo, tem 47 famílias na fila de espera. Hoje são nove técnicos, que deveriam atender no máximo 180 famílias, mas que já acompanham 188. O CMAS também apontou falta de acessibilidade a pessoas com deficiência no local.

Um dos outros espaços considerados inadequados foi o CAM (Centro de Acolhimento Municipal). O local, que já funcionou como um abrigo, mas suspendeu esse tipo de atividade há pouco mais de um ano, hoje só atende quatro pessoas, todas com alguma deficiência, que moram no local há cerca de 20 anos. Na análise do Conselho, os usuários ficam ociosos, e faltam materiais para atividades socioeducativas e culturais.

Foram consideradas inadequadas, ainda, as unidades Nossa Senhora Aparecida, Guanabara e São Manoel do Cras (Centro de Referência em Assistência Social).

A assessoria de imprensa da prefeitura informou que uma das estratégias para melhorar o atendimento é abrir o chamamento público, com o objetivo de firmar parceria com organizações sociais para realizar parte dos serviços. A prefeitura ainda disse que investiu na adaptação dos prédios em 2018.