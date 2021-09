De 33 mortes com a vacinação completa, 93% eram idosos

Vigilância registrou 110 mortes por Covid em julho e agosto, dos quais 33 tinham as duas doses da vacina

A Vigilância Epidemiológica de Americana registrou 110 mortes por coronavírus (Covid-19) entre julho e agosto em Americana, dos quais 33 pacientes haviam completado o esquema vacinal contra a doença. Entre essas pessoas que faleceram com Covid mesmo após terem concluído a imunização, 31 eram idosos e 22 tinham alguma comorbidade.

O levantamento foi realizado pela Vigilância Epidemiológica a pedido do LIBERAL e se refere aos óbitos ocorridos entre 1° de julho e 27 de agosto. Não foi especificado o início dos sintomas em relação à data de vacinação, portanto é possível que uma parte dessas pessoas tenha se contaminado antes de criar anticorpos contra a doença.

As vítimas mais jovens tinham 52 e 54 anos. Na faixa dos 60 anos, foram duas mortes, com pacientes de 67 anos. Foram 11 vítimas na faixa dos 70 anos, 14 na casa dos 80 anos e quatro acima de 90 anos.

O médico Arnaldo Gouveia Junior avaliou que os números não causaram surpresa, já que os idosos apresentam uma menor resposta a vacinas de forma geral por conta da senescência, que é basicamente o envelhecimento do sistema imunológico.

“70% das pessoas que morreram não estavam vacinadas, então a vacina dá um grau de proteção bastante razoável. Uma analogia grosseira, mas que dá para entender, é pegar o exemplo de uma motocicleta. Se você cair, vai machucar mais se estiver de capacete ou sem? Quem está com a vacinação completa a chance de se sair bem é superior”, exemplificou o infectologista, que atua em Americana e região.

Doutor em Ciências pelo Instituto de Química da USP e fundador da DNA Consult, Euclides Matheucci explicou que existem dois tipos de resposta imune. A humoral, ligada a indicadores como IgM e IgG, e a chamada resposta celular. Essa última é que vai indicar o quanto o organismo consegue se proteger da doença e é muito difícil de ser medida.

“Óbito após a vacinação pode ter certeza que não é um problema da vacina, não é por causa do vírus, é realmente pela eficiência da resposta imune individual”, afirmou Euclides.

“O sistema imune das pessoas idosas é menos eficiente, e além disso existem aquelas que têm comorbidades, como diabetes, hipertensão, obesidade e outras que nem foram diagnosticadas, mas sofrem com aquilo. As comorbidades enfraquecem o sistema imune e a resposta biológica contra o vírus”, analisou o doutor.

Em relação aos números de Americana, ele considerou que o número de óbitos entre idosos está “desproporcional” e sugeriu sequenciamento genético para identificação das variantes em circulação na cidade.

Escolas

Os dois especialistas concordam que a retomada das aulas de forma presencial e sem restrições será uma prova de fogo para a pandemia nas próximas semanas. Isso porque estão sendo vacinados no País apenas adolescentes com 12 anos ou mais, idade que já passou por estudos de segurança do imunizante Pfizer.

Mesmo apresentando baixo índice de complicações, as crianças estão mais desprotegidas que as demais faixas etárias. Além disso, elas podem atuar como vetores da Delta e outras variantes, se contaminando e levando o vírus para dentro de casa.

A polêmica sobre a terceira dose

“As vacinas, principalmente de vírus respiratórios, não induzem resposta imune permanente. Algumas infecções você toma a vacina e nunca mais vai pegar aquela doença. Mas as de vírus respiratórios normalmente tem que tomar de novo. Por isso tomamos todo ano a vacina da gripe, não é só por conta das mutações do vírus. É justamente pelo nosso sistema imune que tem que ser lembrado, alertado anualmente, porque a resposta contra o vírus cai”, diz Euclides

Euclides Matheucci é doutor em Ciências pela USP e fundador da DNA Consult – Foto: Divulgação

“Do ponto de vista imunológico, a 3ª dose faz todo sentido. A crítica que houve por parte da OMS e que tem que ser bem colocada no contexto é que ainda não há estudos amplos dizendo que a terceira dose vai ser efetiva. Além disso, vai ter menos sobra de vacinas para começar a imunizar quem ainda não tomou nem a primeira dose nos países mais pobres. Para os países que estão aplicando a 3ª dose também é complicado, ter evidências que as duas doses não foram suficientes e não dar a terceira”, explica Arnaldo.