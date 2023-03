DDM de Americana inaugura espaço remodelado, em parceria com a FAM

A DDM (Delegacia de Defesa da Mulher) de Americana inaugurou nesta terça-feira (28) um espaço remodelado, com foco no atendimento humanizado às mulheres vítimas de violência doméstica. No local, estudantes de psicologia da FAM (Faculdade de Americana) farão estágio com atendimento às vítimas, visando minimizar os impactos ocasionados pelas agressões.

O novo ambiente, idealizado e projetado também por alunos da FAM, dos cursos de design gráfico e publicidade e propaganda, busca trazer acolhimento neste primeiro contato da mulher com a DDM. Na remodelação foram usados tons terrosos, além de ilustrações com as quais as vítimas possam se identificar. Também foram aplicadas frases nas paredes, para trazer conforto e acolhimento às vítimas.

Segundo a coordenadora do curso de psicologia FAM, Cristiane Correia, os atendimentos gratuitos de psicologia já estão acontecendo na DDM, mas agora, com a disponibilização desses espaços personalizados, o acolhimento acontece de forma mais ativa para as vítimas.

“As mulheres que chegarem à DDM para registro de boletim de ocorrência, seja em qual condição elas estiverem, serão atendidas primeiro pelas estagiárias de psicologia. No total, serão três duplas, que realizarão uma escuta mais qualificada”, explicou a coordenadora .

Espaço foi inaugurado nesta terça-feira em parceria com a FAM – Foto: Marcelo Rocha – Liberal

A partir de abril, os atendimentos serão realizados às segundas, quartas e sextas-feiras, do 12h às 18h, com possibilidade de ampliação do horário para assistência em todos os dias da semana, dependendo da demanda, conforme afirmou o diretor geral da FAM, Gustavo Azzolini. Para ele, esse trabalho possibilita que o aluno coloque em prática tudo o que aprende nas aulas.

“Os alunos estarão aqui efetuando esse acolhimento inicial, tentando minimizar um pouco o impacto das vítimas, auxiliando até mesmo na elaboração do boletim de ocorrência. Eles também vão vivenciar na prática o que aprendem na faculdade”, pontuou Azzolini

Azzolini também reforçou que o atendimento será aberto e sem agendamento a todas as mulheres que procurarem a DDM, até mesmo para as que não vão registrar a ocorrência.

O delegado titular da DDM, José Donizeti de Melo, relembrou que o acolhimento humanizado, por meio dos atendimentos com estagiários de psicologia, foi uma das suas prioridades após assumir o cargo. Ele comentou ainda que, caso seja necessário, as mulheres terão um acompanhamento com maior número de consultas, que será realizado na FAM.

“Uma das prioridades que defini quando assumi a titularidade da DDM foi reativar o serviço multidisciplinar com profissionais da psicologia, isso consegui com a parceria que formalizamos com a FAM, que hoje, além de ceder os profissionais para este serviço, nos ajudou a restaurar o ambiente, para torná-lo e propício e adequado”, comentou.

A DDM (Delegacia de Defesa da Mulher) de Americana está localizada à rua São Vito, 1.675, no Jardim Helena.