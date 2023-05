Dal Giardino realiza degustação de vinhos com enólogo português

No decorrer do evento serão oferecidos quatro vinhos, todos harmonizados com um jantar

A casa italiana Dal Giardino Ristorante, em Americana, realiza no próximo dia 16, uma degustação de vinhos portugueses assinados pelo enólogo Paulo Laureano. Os convites já estão à venda.

Formado em agronomia pela Universidade de Évora, em Portugal, Laureano chegou a dar aulas na instituição, mas a paixão pelo vinho falou mais alto e ele decidiu deixar a carreira acadêmica para fundar sua própria vinícola, passando a criar rótulos requisitados pelo mundo todo.

De acordo com Alex Niuri, proprietário da Dal Giardino, no decorrer do evento serão oferecidos quatro vinhos, todos harmonizados com um jantar. “Será um de entrada, seguido por um branco e um tinto intermediário e, por fim, um tinto especial que é o Private Selection, todos assinados por Laureano”.

Dal Giardino – Foto: Divulgação

Durante à noite, o enólogo contará um pouco da história dos vinhos que levam seu nome. “Os convidados podem esperar uma noite muito especial regada a um bom vinho e a uma boa comida. E, o melhor, com uma interação maravilhosa com um dos maiores nomes do vinho no mundo”, comenta Niuri.

Os interessados em adquirir um convite podem reserva-lo pelo WhatsApp (19) 98324-4082. O valor é R$ 280. A degustação será das 19 horas às 22h30.