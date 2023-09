Dal Giardino: evento tem especialista e degustação harmonizada

Evento terá a presença do palestrante e especialista em vinhos Jorge Lucky - Foto: Divulgação

O charme francês será o tema da degustação harmonizada promovida pela casa italiana Dal Giardino Ristorante. Pela segunda vez, o evento terá a presença do palestrante e especialista em vinhos Jorge Lucki, um dos mais renomados do País. A degustação será no dia 26 deste mês, a partir das 19 horas, e tem ingressos à venda.

Serão servidos ao longo da noite vinhos de quatro grandes regiões produtoras do país europeu, como Bordeuax, Loire, Borgonha e Rhône. Para comer, o evento terá burrata, robalo assado na folha de bananeira, filé mignon suíno ao molho madeira, além de carré de cordeiro francês com crosta de amêndoas

“O mundo do vinho é muito vivo, constantemente tem transformações ocorrendo, novas regiões produtoras surpreendendo pela qualidade do vinho. É uma coisa dinâmica, viva, quem saboreia e curte sabe disso. O vinho é uma bebida viva e que está em evolução constante. Nesse evento nós vamos falar de França, com uma culinária especialíssima preparada pelos nossos chefes e quatro grandes vinhos”, disse o proprietário do Dal Giardino, Alex Niuri.

O convidado e palestrante especial, Jorge Lucki, é formado na Academie du Vin de Paris, a primeira escola de vinho da França, e se consolidou como um especialista da bebida no Brasil. Atualmente, ele escreve semanalmente para o jornal Valor Econômico e revistas especializadas, além de apresentar a coluna “Momento do Brinde” na rádio Globo/CBN. Na primeira edição, sua palestra agradou aos presentes pela complexidade dos assuntos abordados.

“A palestra surpreendeu muito pelo conhecimento que ele tem e pelo que nos trouxe. Ele avança muito mais do que o tema proposto pela palestra. Está no assunto, mas acaba nos dando uma visão geral de muitas coisas novas que estão acontecendo”, explicou Niuri.

Os ingressos custam R$ 399, valor que pode ser parcelado em até três vezes. Informações sobre o evento e compra das entradas podem ser obtidas pelo WhatsApp (19) 98324-4082.